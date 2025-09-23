नवरात्रि के व्रत में कम पानी पीते हैं आप? स्किन पर दिख सकता है ये असर

नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है, जिसमें लाखों लोग रोजाना लगातार नौ दिन तक उपवास रखते हैं. खासतौर पर महिलाएं नवरात्रि पर उपवास रखती हैं और माता के अलग-अलग रूपों की पूरा करती हैं. नौ दिन तक लगातार व्रत लेने में कई तरह की चुनौतियां भी आती हैं, जिसमें कई बार कुछ महिलाओं को कमजोरी और चक्कर आने जैसी परेशानी भी होती है. व्रत के दौरान भले ही आप कुछ खा नहीं सकते हैं, लेकिन पानी पीना काफी जरूरी हो जाता है. आज हम आपको बताएंगे कि व्रत में कम पानी पीने से क्या नुकसान हो सकता है और इससे स्किन पर भी असर दिख सकता है.

व्रत से पहले तैयारी

नवरात्रि के व्रत से पहले ही इसे लेकर तैयारी शुरू करनी चाहिए. इसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाने वाला खाना और खूब पानी पीना चाहिए. अपने शरीर को पहले ही अगर आपने अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन से तैयार कर लिया तो आपको उपवास के दौरान कोई भी परेशानी नहीं होगी. वहीं अगर पहले से ही खाने में लापरवाही दिखा रहे हैं तो आपके लिए नौ दिन का उपवास काफी परेशानी भरा हो सकता है.

पानी पीना कितना जरूरी?

व्रत के दौरान कई लोग कुछ भी नहीं खाते हैं, ऐसे में उनके शरीर में एनर्जी की कमी होती है और कई तरह के बदलाव होते हैं. इस दौरान शरीर को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है. शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए दिनभर में पांच से आठ गिलास पानी पीना जरूरी है. अगर आप हर घंटे या फिर दो घंटे में पानी पीते हैं तो इससे आपको भूख भी महसूस नहीं होती है.

कम पानी पीने के नुकसान

व्रत में कम पानी पीने वाले लोगों के शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण चक्कर आने और थकान महसूस होने जैसी समस्या होती है. लगातार नौ दिन तक ऐसा करने पर सेहत बिगड़ सकती है. अगर आप व्रत के दौरान काम कर रहे हैं तो पानी पीने से आपका फोकस भी बना रहता है. पानी नहीं पीने से खाली पेट आपको कब्ज जैसी समस्या भी हो सकती है.

स्किन पर पड़ता है असर

हेल्दी स्किन के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है. जो लोग पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं, उनकी स्किन काफी बेहतर दिखती है और चमकदार रहती है. व्रत के दौरान चेहरा डल हो जाता है, ऐसे में अगर पानी कम हुआ तो स्किन पर इसका असर दिख सकता है. आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो सकती है और चेहरे पर रूखापन नजर आ सकता है.