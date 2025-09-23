विज्ञापन

शादी के लिए कितनी कम होनी चाहिए आपके पार्टनर की उम्र? हो सकती है ये परेशानी

Marriage Age Gap: कई लोगों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि शादी के लिए लड़के और लड़की की उम्र में कितना गैप होना चाहिए. कई मामलों में ये काफी जरूरी हो जाता है.

शादी में उम्र का अंतर देखना भी जरूरी

शादी करने का सपना हर कोई देखता है, किसी की शादी काफी जल्दी हो जाती है तो कुछ लोग 30 या 35 साल की उम्र में शादी करते हैं. आमतौर पर जब भी दो लोग शादी करते हैं तो उनके बीच उम्र का फासला ज्यादा नहीं होता है, वहीं कुछ मामलों में ये काफी ज्यादा होता है. आज हम आपको बताएंगे कि शादी के लिए आपके पार्टनर की उम्र कितनी होनी चाहिए और दोनों के बीच कितने साल का अंतर जरूरी है. 

उम्र बन जाती है विवाद की वजह 

अक्सर देखा गया है कि जब भी अलग-अलग एज ग्रुप वाले दो लोगों की शादी होती है तो उनके बीच कई चीजों को लेकर विवाद रहता है. यानी दोनों की सोच नहीं मिल पाती है और आगे चलकर ये उनकी शादी के लिए खतरनाक होता है. ऐसे में आपके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप जिससे शादी करें, उसकी और आपकी उम्र में कितना फासला जरूरी है.  

कितनी कम होनी चाहिए पार्टनर की उम्र?

तमाम रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स का मानना है कि अरेंज मैरिज हमेशा हम उम्र लड़के या लड़की के बीच होनी चाहिए. इससे दोनों की सोच कई मामलों में एक दूसरे से मेल खाती है और चीजों की समझ भी बेहतर होती है. जैसे अगर आप 30 साल के हैं तो आपकी शादी 28 या 29 साल की लड़की से होनी चाहिए. इससे आप दोनों का ही मेच्योरिटी लेवल एक जैसा होगा और इस बात की ज्यादा संभावना है कि रिश्ता काफी अच्छा रहेगा. 

इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी 21 साल की लड़की की शादी 35 साल के लड़के से कराई जाती है तो जिस तरह से लड़का सोचता है, उस तरह से शायद लड़की नहीं सोच पाएगी. क्योंकि उसकी समझ अपनी उम्र के हिसाब से होगी, वहीं जो चीजें लड़की के लिए सही होंगी, कई बार वो लड़के के लिए गलत हो सकती हैं. ऐसे में आपसी तालमेल बिठाना काफी मुश्किल हो सकता है. 

इस चीज का भी पड़ता है फर्क

भले ही साइंस और सामाजिक रीतियों के मुताबिक लड़के और लड़की की उम्र के बीच अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि दो प्यार करने वालों की उम्र का फासला काफी बड़ा होता है. इसके बावजूद उनका रिश्ता मजबूत रहता है और आपसी समझ बेहतर होती है. शादी या फिर किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे, सम्मान और एक दूसरे के प्रति संवेदना पर टिकी होती है. जिस रिश्ते में ये सभी चीजें होती हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ता है कि उम्र का फासला बड़ा है या फिर छोटा. 
 

