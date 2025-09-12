Navratri 2025: दिल्ली-एनसीआर की इन जगहों पर होता है गरबा-डांडिया नाइट्स का शानदार आयोजन, अभी से बना लें प्लान

Navratri 2025: नवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है. यह पर्व शक्ति की उपासना का प्रतीक है और हर साल इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर, सोमवार से शुरू होकर 2 अक्टूबर, विजयादशमी तक चलेगी. इन नौ दिनों में भक्त मां दुर्गा की पूजा, व्रत और भजन-कीर्तन करते हैं. लेकिन नवरात्रि का असली रंग सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है. पूजा-पाठ से अलग लोग गरबा और डांडिया नाइट को लेकर भी बेहद एक्साइटिड रहते हैं. खासकर दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों जमकर उत्सव होता है. ऐसे में अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और गरबा डांडिया नाइट इवेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो यहां हम आपको देश की राजधानी और उससे सटे शहरों की उन जगहों के बारे में बता रहे हैं, जहां पहुंचकर आप भी इन कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं.

दिल्ली-NCR की इन जगहों पर होता है सबसे शानदार गरबा-डांडिया नाइट्स का आयोजन

दिल्ली हाट नवरात्रि के दौरान रंगीन रोशनी और संगीत से जगमगा उठता है. यहां पारंपरिक गरबा और डांडिया का आनंद लेने के साथ-साथ लोग गुजराती और राजस्थानी खाने का लुत्फ भी उठाते हैं.

दिल्ली का यह स्टेडियम नवरात्रि पर हजारों लोगों से भर जाता है. यहां लाइव बैंड और डीजे पारंपरिक और बॉलीवुड गानों पर डांडिया के मजे को और चार गुना बढ़ा देते हैं. इसके अलावा यहां के फूड कोर्ट और सेल्फी जोन भी मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं.

अगर आप असली गुजराती अंदाज में गरबा करना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए सबसे अच्छी है. यहां लोग रंग-बिरंगे कपड़ों में सजकर पारंपरिक ढोल की थाप पर नाचते हैं. आप यहां अपने दोस्तों या परिवार के साथ जा सकते हैं.

इन सब से अलग नवरात्रि मनाने वालों के लिए गुरुग्राम का किंगडम ऑफ ड्रीम्स भी परफेक्ट जगह है. यहां थीम डेकोरेशन, सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस और फ्यूजन म्यूजिक डांडिया नाइट को और भी खास बना देते हैं.