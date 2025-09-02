विज्ञापन

मच्छर भगाने का यह अनोखा तरीका मिनटों में कर देगा एक-एक मच्छर की छुट्टी, WHO ने दी मंजूरी

Mosquito Repellent Sheet: मच्छर भगाने के लिए धुआं या कॉइल के इस्तेमाल से भी ज्यादा असरदार है यह नया नुस्खा. इसका प्रभाव देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान.

WHO ने भी मच्छर मारने के इस तरीके को अच्छा बताया है.

Mosquito Remedies: मच्छर काटना शुरू करते हैं तो नाक में दम कर देते हैं. इन मच्छरों के कारण ठीक से सोना तो दूर की बात है, चैन से सोया भी नहीं जाता है. ऐसे में इन मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए लोग तरह-तरह के जतन करते हैं. कोई घर में कॉइल जलाता है तो कोई मच्छर भगाने वाली धूपबत्ती. किसी के घर में रैकेट से चट-चट मच्छर मारे जाते हैं तो कहीं पर मच्छरों के लिए देसी नुस्खे (Desi Nuskhe) अपनाए जाते हैं और कपूर का धुआं किया जाता है. लेकिन, इन सभी नुस्खों से ज्यादा असरदार बताई जा रही है वैज्ञानिकों को द्वारा बनाई गई मस्कीटो रेपेलेंट शीट (Mosquito Repellent Sheet). इस शीट को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी मंजूरी दी है.

क्या हैं ये मच्छर भगाने वाली शीट | What Is Mosquito Repellent Sheet

वैज्ञानिकों ने इस शीट को बनाया है जोकि स्पेशियल रेपलेंट शीट्स बनाई हैं. ये पेपर जैसा डिवाइस है जिसपर पायरेथरोइड बेस्ड केमिकल्स होते हैं. ये केमिकल्स हवा में फैलते हैं और मच्छरों को दूर रखते हैं. इन शीट्स को किसी तरह की डाइरेक्ट हीट या फिर बिजली की जरूरत नहीं होती है. वहीं, इन्हें आपको मच्छर भगाने वाले लोशन की तरह त्वचा पर नहीं लगाना होता. ईबायोमेडिसिन में पब्लिश्ड एक स्टडी के मुताबिक ये मस्कीटो रेपलेंट शीट्स 50 प्रतिशत तक मच्छरों का काटना कम कर सकती हैं.

ये रेपलेंट शीट्स हल्की होती हैं, किफायती हैं और इन्हें इस्तेमाल करना आसान है. चाहे ग्रामीण इलाका हो या फिर शहरी, इन शीट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है.

कबतक इस्तेमाल की जा सकती है ये शीट

इस एक शीट का इस्तेमाल सालभर किया जा सकता है. ये रेपलेंट शीट्स मच्छरों से होने वाली बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू (Dengue), येलो फीवर, वेस्ट नाइल वायरल और जिका से सुरक्षा देने का काम करती हैं. यह शीट सुबह से शाम तक फायदेमंद है और किसी बिजली के उपकरण की तरह आपको इसे ऑन या ऑफ नहीं करना होता है. आप चाहे तो इन शीट्स के साथ मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं.

कैंपिंग वगैरह पर जा रहे हैं या फिर घर का ही कोई कोना हो, इन शीट्स को दीवार पर लगाया जा सकता है. ये शीट्स 24 घंटे अपना काम करती रहती हैं और आपको मच्छरों से छुटकारा दिलाती हैं.

