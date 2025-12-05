Morning Yoga Tips: खुशनुमा सुबह के लिए करें ये आसान योगासन, मूड होगा अच्छा और दिनभर एनर्जेटिक रहेगी बॉडी

Morning Yoga Tips: दिन की शुरुआत अच्छी होती है, तो मूड अच्छा रहता है और शरीर दिनभर एनर्जेटिक बना रहता है. ऐसे में सुबह की शुरुआत हल्के योग से करना बहुत ही लाभकारी हो सकता है. इससे पूरे दिन मूड का बदल सकता है. यह शरीर को धीरे से जगाता है, आपके दिमाग को साफ करता है और भागदौड़ भरी लाइफ में आपको शांत महसूस कराता है. सुबह-सुबह हल्की योग करने से मांसपेशियां तैयार होती हैं, एनर्जी बढ़ती है और आपको एक शांतिपूर्ण शुरुआत देती है. खुशनुमा और एनर्जेटिक सुबह के लिए सूर्य नमस्कार, त्रिकोणासन और भुजंगासन जैसे आसान योगासन करें. ये आसन शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, तनाव कम करते हैं और दिन भर के लिए आपको एनर्जेटिक महसूस कराते हैं.

हल्का योग सुबह को बेहतर क्यों बनाता है?

हल्का योग आपके जोड़ों को धीरे-धीरे जगाता है और आपके शरीर पर ज्यादा जोर डाले बिना ब्लड फ्लो में सुधार करता है. यह आपको उन हिस्सों को स्ट्रेच करने में मदद करता है जो जागने पर जकड़न महसूस करते हैं, जैसे आपकी पीठ, कूल्हे और कंधे आदि. यह सुबह के तनाव को कम कर सकती है और आपकी सांसों को भी आसान बना सकती है. कई लोग सिर्फ़ दस मिनट के साधारण स्ट्रेच के बाद ज्यादा सकारात्मक महसूस करते हैं.

धीमी सांसों से शुरुआत करें. आराम से बैठें और कुछ गहरी सांसें लें. इससे आपका तंत्रिका तंत्र शांत होता है और आपके शरीर को यह एहसास होता है कि अब जागने का समय हो गया है. इसके बाद गर्दन को मोड़ना, कंधों को गोल-गोल घुमाना और बगल की ओर झुकना जैसे आसान स्ट्रेच करें.

सूर्य नमस्कार- यह 12 आसनों का एक संपूर्ण अभ्यास है, जो आपके शरीर को एक्टिव करने के लिए बहुत फायदेमंद है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है.

त्रिकोणासन- यह आसन शरीर की स्ट्रेचिंग करता है, लचीलापन बढ़ाता है और थकान दूर करने में मदद करता है.

भुजंगासन- पीठ दर्द से छुटकारा दिलाने के साथ-साथ यह पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे गैस और अपच में भी राहत देता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.