रोज सुबह उठकर कर लें ये 5 काम, दिनभर बॉडी में रहेगी एनर्जी, कंप्यूटर की तरह काम करेगा दिमाग

What is the best way to get energy in the morning: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुबह उठते ही थकान महसूस होना आम बात है. कई लोग अलार्म के बाद भी बिस्तर से उठने में मुश्किल महसूस करते हैं. वहीं, उठने के बाद फिर उन्हें पूरे दिन अपनी बॉडी में एनर्जी की कमी महसूस होती है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो करने से न केवल आपकी सुबह एनर्जी के साथ होगी, बल्कि आप पूरे दिन खुद को एक्टिव महसूस करेंगे, साथ ही आप चीजों पर बेहतर फोकस भी कर पाएंगे. ये खास टिप्स फेमस न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताई हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

कैसे करें सुबह की शुरुआत?

अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर की गई एक पोस्ट में लवनीत बत्रा लिखती हैं, हमारी बॉडी का सर्केडियन रिदम यानी बायोलॉजिकल क्लॉक ही एनर्जी लेवल, डाइजेशन, हार्मोन और स्लीप क्वालिटी को कंट्रोल करता है. इसे सही रखने के लिए सुबह की आदतों पर ध्यान देना जरूरी है. इसके लिए-

सबसे पहले हर दिन लगभग एक ही समय पर उठने की आदत बनाएं (±30 मिनट का अंतर चलेगा). इससे शरीर में कोर्टिसोल और मेलाटोनिन हार्मोन का बैलेंस रहता है और आपका डाइजेशन भी सही चलता है.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो, सुबह की रोशनी में 10-15 मिनट रहना जरूरी है. यह आपके ब्रेन की मास्टर क्लॉक को रीसेट करता है, जिससे पूरे दिन शरीर और दिमाग एक्टिव रहते हैं.

सुबह के नाश्ते में प्रोटीन शामिल करें, जैसे अंडे, पनीर, दही या दालें. इससे कोर्टिसोल का स्तर बैलेंस रहता है, ब्लड शुगर स्टेबल होता है और दिनभर क्रेविंग्स कम लगती हैं.

सुबह उठते ही चाय-कॉफी पीने की आदत बदलें. कैफीन को कम से कम एक घंटे बाद लें. इससे हार्मोनल बैलेंस सही रहेगा और दोपहर में एनर्जी क्रैश नहीं होगा.

इन सब से अलग न्यूट्रिशनिस्ट लिखती हैं, रात को 10 बजे के बाद खाने से बचें. इससे गट हेल्थ सही रहती है और माइक्रोबायोटा बैलेंस रहता है. कोशिश करें कि दिनभर का खाना बॉडी क्लॉक के हिसाब से हो.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, इन आदतों से आपका सर्केडियन रिदम सही रहेगा. इसके अलावा, डाइट में मैग्नीशियम, ट्रिप्टोफैन, ओमेगा-3 और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व शामिल करें. ये पोषण तत्व आपकी नींद बेहतर करेंगे, हार्मोन को बैलेंस करेंगे और दिमाग को तेज बनाएंगे. साथ ही सोने से पहले ज्यादा फोन या लैपटॉप स्क्रीन देखने से बचें. ब्लू लाइट मेलाटोनिन (नींद का हार्मोन) को कम करती है, जिससे नींद की गुणवत्ता खराब होती है. रात में स्क्रीन टाइम कम करने और डिम लाइट का इस्तेमाल करने से नींद जल्दी आएगी, जिससे आप सुबह तरोताजा महसूस करेंगे.

लवनीत बत्रा के मुताबिक, सुबह की ये 5 छोटी-छोटी आदतें आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ा सकती हैं. नियमित रूटीन, हेल्दी नाश्ता, धूप, सही समय पर कैफीन और सही समय पर भोजन का संयोजन आपको फिट और एक्टिव रखेगा. इसे अपनाने से आप दिनभर कंप्यूटर की तरह फोकस्ड और प्रोडक्टिव महसूस करेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.