चीनी के साथ ये सफेद पाउडर मिलाकर बनाएं कॉकरोच भगाने की दवाई, घर से खत्म हो जाएगा तिलचट्टों का आतंक

Ghar se Cockroach Bhagane ka Upay: घर को नियमित रूप से साफ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. अगर सफाई का ध्यान न रखा जाए तो घर में कीड़े-मकोड़े अपना बसेरा बना लेते हैं. ऐसे में अधिकतर कॉकरोच की समस्या सबसे ज्यादा परेशान करती है. अगर घर में एक बार कॉकरोच आ जाएं तो इनको भगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. ये किचन से लेकर पूरे घर में इधर-उधर घूमते हुए नजर आते हैं. साथ ही अगर ये खाने-पीने के सामान या बर्तन पर पहुंच जाएं तो सेहत से जुड़ी कई समस्याएं भी झेलनी पड़ सकती हैं. ऐसी स्थिति में घर से कॉकरोच का सफाया करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है. इनसे छुटकारा पाने के लिए लोग बाजार से दवाइयां भी लेकर आते हैं लेकिन इनका भी कुछ खास नतीजा देखने को नहीं मिलता है. इसी के चलते आज हम आपको कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप कॉकरोचों का आतंक घर से खत्म कर सकते हैं.

चीनी से बनाएं कॉकरोच भगाने की दवाई

तिलचट्टों और कॉकरोचों का आतंक खत्म करने के लिए चीनी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है. इसके लिए आपको चीनी के साथ सफेद कलर का पाउडर यानी बेकिंग सोडा मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लेना है. अब इस मिक्सचर को उन जगहों पर रख दें जहां आपको कॉकरोच ज्यादा नजर आते हैं. दरअसल, चीनी कॉकरोचों को आकर्षित करने का काम करती है और बेकिंग सोडा उन्हें मार देता है.

कॉकरोच को घर से भगाने के लिए मिट्टी का तेल काफी ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है. इसके लिए आप मिट्टी के तेल के साथ थोड़ा सा पानी मिलाएं और उस जगह छिड़क दें जहां आपको कॉकरोच ज्यादा नजर आते हैं. ये उपाय भी तिलचट्टों को भगाने के लिए काफी ज्यादा असरदार माना जाता है.

नींबू और संतरे में मौजूद सिट्रिक एसिड कॉकरोचों को भगाने में काफी ज्यादा मदद करता है. इसके लिए आप घर के कोनों में नींबू या संतरे के रस को छिड़क सकते हैं. इसके अलावा नींबू के छिलकों को सुखाकर रखने से कॉकरोचों से छुटकारा मिल सकता है.

नीम के पत्तों की कड़वाहट कॉकरोचों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है. साथ ही नीम नेचुरल कीटनाशक का काम करता है. तिलचट्टों से छुटकारा पाने के लिए आप नीम के पत्तों को पीस लें और पानी में मिलाकर एक घोल तैयार कर लें. अब इसे स्प्रे बोतल में भरकर इसको घर में छिड़क दें. इससे आपको जल्द ही फायदा देखने को मिल सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.