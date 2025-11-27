घुटने की ग्रीस बढ़ाने के लिए क्या खाएं? योगा एक्सपर्ट ने बताया सर्दियों में कैसे कम होगा जोड़ों का दर्द

Joint Pain Remedy: सर्दियों के आते ही जोड़ों का दर्द और घुटनों में जकड़न आम समस्या बन जाती है. ठंड के मौसम में शरीर की मांसपेशियां जल्दी अकड़ जाती हैं और खून का संचार भी थोड़ा धीमा हो जाता है, जिससे दर्द और सूजन महसूस होने लगती है. पहले जहां ये दिक्कत बुजुर्गों में देखने के लिए मिलती थी, अब डेस्क जॉब के चलते कम उम्र के लोग भी इससे परेशान रहने लगे हैं. ऐसे में वे इस दर्द से राहत पाने के लिए पेनकिलर का सहारा लेने पर मजबूर हो जाते हैं. हालांकि, ज्यादा मात्रा में पेनकिलर का सेवन भी नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे में आप चाहें तो कुछ नेचुरल तरीके आजमा सकते हैं. योगा एक्सपर्ट काम्या ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर ठंड में जोडों का दर्द कम करने और घुटनों में लुब्रिकेशन यानी ग्रीस बढ़ाने के कुछ ऐसे ही तरीके बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

कैसे दूर होगी जोड़ों के दर्द की दिक्कत?

योगा एक्सपर्ट के अनुसार, रोजाना कुछ आसान एक्सरसाइज करने से घुटनों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और स्टिफनेस कम होती है. इसके लिए-

रोज 15 बार, दोनों पैरों से लेग एक्सटेंशन (Leg Extension) करें.

20 बार एंकल स्ट्रेच (Ankle Stretch) करें.

25 बार दीवार का सहारा लेकर काल्फ स्ट्रेच (Calf Stretch) करें और

25 बार टोज अप (Toes Up) करें.

ये एक्सरसाइ घुटनों के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करती हैं, जिससे घुटनों में दर्द और जकड़न कम होती है.

हर रोज कम से कम 5-7 मिनट घुटनों की गर्म सिकाई करें. गर्माहट सूजन और जकड़न को कम करती है, जिससे भी आपको दर्द में आराम मिलता है.

तिल के तेल से जोड़ों की मसाज करें. तिल का तेल गर्म तासीर वाला होता है. इससे मालिश करने से जोड़ों में नमी और लुब्रिकेशन बढ़ सकता है, जिससे मूवमेंट आसान हो जाता है. ऐसे में हफ्ते में 3–4 बार तिल के तेल से जोड़ों की मालिश करें.

इन सब से अलग योगा एक्सपर्ट बताती हैं, डाइट में कुछ खास चीजें शामिल करने से भी शरीर में सूजन कम करने और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है. इसके लिए-

हल्दी और काली मिर्च वाला दूध पिएं. ये दर्द और सूजन दोनों में राहत देता है.

रोज अदरक वाली हर्बल टी पिएं. अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो दर्द और सूजन से राहत देते हैं.

तिल के बीज खाने से शरीर में गर्माहट रहती है, जिससे दर्द में राहत मिलती है.

घी का सेवन जोड़ों को लुब्रिकेशन देता है.

अखरोट, बादाम, अलसी के बीज खाएं. इनमें भी एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं.

इन सब से अलग योगा एक्सपर्ट मेथी के दाने, ड्रमस्टिक और रागी खाने की सलाह देती हैं. ये कैल्शियम का अच्छा स्रोत हैं, जिससे हड्डियों को मजबूती मिलती है.

इस तरह छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर और सही रूटीन फॉलो कर आप ठंड के मौसम में जोड़ों को मजबूत बना सकते हैं और दर्द की समस्या से राहत पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

