महिलाएं दूध के साथ इस चीज को मिलाकर पिएंगी तो मिलेगी पीरियड क्रैंप और पीसीओएस से राहत, यहां जानिए उस स्वीटनर का नाम

Milk and honey benefits for women : आजकल महिलाएं घर और ऑफिस दोनों ही संभाल रही हैं. ऐसे में उन्हें हर दिन कोई ना कोई नई चुनौती का सामना करना पड़ता ही है. इसलिए उन्हें अपने सेहत का खास ख्याल रखना पड़ता है, ताकि उनका काम बाधित ना हो. महिलाओं को 30 के बाद डाक्टर दूध पीने की सलाह जरूर देते हैं. ताकि उनकी हड्डियां (milk for bones) मजबूत रहें. दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो एक्टिव और एनर्जेटिक रखने का काम करते हैं. कुछ लोगों को दूध में चीनी मिलाकर पीने की आदत होती है, जबकि शहद (milk with honey) मिलाकर पिएं तो उन्हें कई समस्याओं से राहत मिल जाएगी. क्योंकि शहद में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. इसलिए महिलाएं दूध में शहद डालकर पीती हैं तो उनके शरीर को दोगुना फायदा मिलेगा.