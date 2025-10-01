विज्ञापन

सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीने से क्या होता है? फायदे जानने के बाद आज से ही कर देंगे शुरू

Fenugreek seeds benefits: कड़वा सही, पर सेहत का खज़ाना है मेथी दाना. वजन घटाने से लेकर दिल और बालों तक इसके फायदे वाकई लाजवाब हैं. छोटा-सा दाना, बड़ी राहत...मेथी दाना आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल का सीक्रेट पार्टनर बन सकता है. आज़माकर देखिए और फर्क खुद महसूस कीजिए.

Read Time: 3 mins
Share
सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीने से क्या होता है? फायदे जानने के बाद आज से ही कर देंगे शुरू
Fenugreek Seeds: हर घर की रसोई का खज़ाना मेथी दाना का कड़वा स्वाद शरीर के लिए अमृत

Fenugreek Seeds for belly fat: कभी आपने सोचा है कि आपकी किचन में रखी छोटी-सी डिब्बी सेहत का खज़ाना हो सकती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं मेथी दाने (Fenugreek Seeds) की. अक्सर लोग इसे सिर्फ एक कड़वा मसाला मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटे-से दाने आपके शुगर लेवल से लेकर बालों की सेहत तक का ख्याल रखते हैं.

पाचन और पेट की समस्याओं का समाधान (Fenugreek Seeds for weight loss)

हम सबने कभी न कभी गैस, एसिडिटी या कब्ज जैसी दिक्कतें झेली हैं. ऐसे में मेथी दाना किसी औषधि से कम नहीं. इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर पेट को हेल्दी रखता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

शुगर और मेटाबॉलिज्म पर असर (Fenugreek Seeds benefits)

डायबिटीज़ के मरीजों के लिए मेथी दाना किसी वरदान से कम नहीं. इसमें मौजूद फाइबर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है. साथ ही, यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर शरीर को एक्टिव और एनर्जेटिक बनाता है.

वजन घटाने में मददगार (methi dana khane ke fayde)

अगर आप वज़न घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेथी दाना आपकी जर्नी को आसान बना सकता है. रातभर भिगोए हुए मेथी दानों का पानी सुबह खाली पेट पीने से भूख कम लगती है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है. इससे ओवरईटिंग से बचा जा सकता है और वजन धीरे-धीरे कम होता है.

Latest and Breaking News on NDTV

दिल और बालों के लिए भी फायदेमंद ( methi dana for weight loss)

मेथी दाना सिर्फ पेट ही नहीं बल्कि दिल और खूबसूरती का भी ख्याल रखता है. यह बैड कोलेस्ट्रॉल कम करके हृदय रोग का खतरा घटाता है. साथ ही, बालों के झड़ने और स्किन की परेशानियों को भी दूर करने में असरदार है.

कैसे करें सेवन? (fenugreek seeds for hair)

  • एक चम्मच मेथी दाना रातभर पानी में भिगो दें.
  • सुबह खाली पेट इस पानी को पिएं और दानों को चबाकर खा लें.
  • कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Fenugreek Seeds, Methi Dana, Fenugreek Seeds For Belly Fat, Fenugreek Seeds For Weight Loss, Fenugreek Seeds Benefits
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com