क्या इमली का पानी बालों के विकास के लिए अच्छा है? मांडू की इमली और बाओबाब ऑयल से कमर तक हो जाएंगे लंबे बाल

Mandu Ki Imli for Hair Growth; अगर आप कभी मध्यप्रदेश के मांडू गए हैं तो वहां बाओबाब के पेड़ जरूर देंखे होंगे. मोटे तने वाले इन पेड़ों को देखकर लगता है मानों ये किसी कहानी से निकल कर आए हैं. मांडू में इस पेड़ को मांडू की इमली (Mandu Ki Imli ) कहा जाता है. इसे यह नाम इसके खट्‌टे स्वाद वाले फलों के कारण दिया गया है. बाओबाब का फल इमली के विशाल फली की तरह नजर आता है. यह फल गुणों का भंडार होता है और इसीलिए इसे अफ्रीका में ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है. बाओबाब के फल, पत्ते और छाल में गजब की हीलिंग पावर पाई जाती है. हालांकि भारत में इस पेड़ के गुणों के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं.

बाओबाब के फल में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का भंडार पाया जाता है. इसमें विटामिन सी का भंडार माने जाने वाले संतरे से भी ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है. पारंपरिक रूप से इसका उपयोग पेट की समस्याओं के लिए किया जाता है. हालांकि यह इम्यूनिटी बूस्ट (Mandu Ki Imli Se Fayda) करने के साथ साथ स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है. इसके बीजों से तैयार किया जाने वाला ऑयल हेयर ग्रोथ को बेहतर करने के साथ साथ बालों के झड़ने की समस्या को भी कम करता है. आइए जानते हैं बालों के लिए क्यों फायदेमंद होता है बाओबाब का तेल और कैसे करना चाहिए इसका यूज (Hair Growth Ke Kaise Kare Mandu Ki Imli Ka Use) .

बालों के लिए क्यों बेहतर बाओबाब का तेल( Why Baobab oil is good for Hair)

बाओबाब का तेल इसके फल के बीजों को कोल्ड प्रेस करके तैयार किया जाता है. इसलिए इसमें सभी गुण मौजूद रहते हैं. यह हल्का होता है और स्कैल्प में आसानी से जब्ज हो जाता है. इसमें विटामिन ए डी, ई और एफ होता है. ये सभी डैमेज हेयर फॉलिकल को ठीक कर हेयर ग्रोथ को बेहतर करते हैं. इसमें गुड फैट ओमेगा 3, 6 और 9 भी पाया जाता है . इनसे बालों के टूटने की समस्या में कमी आती है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्कैल्प को हेल्दी रखता है. यह ऑयल स्कैल्प में आसानी से जब्ज हो जाता है जिससे बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद मिलती है.

बाओबाब का तेल कैसे यूज करना चाहिए ( How to use Baobab oil)

स्कैल्प मसाज के लिए दो या तीन चम्मच बाओबाब ऑयल को गुनगुना करें और स्कैल्प पर मसाज करें. उन जगहों पर ध्यान दें, जहां बाल हल्क हो गए हैं. एक से दो घंटे बाद बालों को शैंपू कर लें. बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए दो चम्मच बाओबाब ऑयल को 4 बूंद रोजमेरी ऑयल और दो बूंद पेपरमिंट ऑयल में मिक्स करें और सप्ताह में दो बार स्कैल्प पर अच्छी तरह से मसाज करें. शैंपू के पहले कंडीशनिंग के लिए शैंपू करने से पहले बालों पर बाओबाब ऑयल को कोट करें. हेयर मास्क बनाने के लिए दो चम्मच बाओबाब ऑयल को दो चम्मच एलोवेरा जेल में मिलाकर बालों पर अप्लाई करें.