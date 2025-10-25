वाइट शर्ट के नीचे दिखती है बनियान तो अपनाएं ये आसान और स्टाइलिश अंडरशर्ट हैक, सेलिब्रिटी भी करते हैं फॉलो

Safed Shirt Ke Niche Kya Pahne: ऑफिस मीटिंग हो, डेट नाइट या कोई पार्टी अक्सर लोग सफेद शर्ट पहनते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि सफेद शर्ट के नीचे कौन सी बनियान पहनना चाहिए. आपने अक्सर देखा होता है कि लोग वाइस शर्ट के नीचे सफेद बनियान ही पहन लेते हैं, जिससे बनियान यानी इनरवियर की शेप और लाइनिंग बाहर दिखाई देती है, जो पर्सनैलिटी और लुक दोनों को खराब कर देता है. दरअसल, सफेद शर्ट पहनना हर किसी की वॉर्डरोब का क्लासिक और स्टाइलिश हिस्सा होता है, क्योंकि वाइट शर्ट हमेशा एक स्मार्ट और साफ-सुथरा लुक देती है, लेकिन एक छोटी-सी गलती पूरे लुक को खराब कर सकती है. चलिए आपको बताते हैं सफेद शर्ट के नीचे पहनी गई बनियान किस तरह की पहननी चाहिए, जिसे खुद सेलिब्रिटी भी फॉलो करते हैं.

वाइट नहीं, स्किन टोन अंडरशर्ट पहनें

सफेद शर्ट के नीचे हमेशा वाइट बनियान नहीं पहननी चाहिए. अक्सर लोग सोचते हैं कि सफेद शर्ट के नीचे सफेद बनियान सबसे बेहतर रहेगी, जबकि यह गलत है, क्योंकि सफेद रंग लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और शर्ट के नीचे ज्यादा उभर कर दिखता है. ऐसे में स्किन टोन से मिलती-जुलती न्यूड, बेज या हल्की ब्राउन अंडरशर्ट पहननी चाहिए.

अगर आप अक्सर अपनी शर्ट के ऊपर के बटन खोलकर रखते हैं, तो V-नेक अंडरशर्ट बेस्ट ऑप्शन है. V-नेक अंडरशर्ट कॉलर के नीचे से नहीं दिखती और आपके आउटफिट को एक क्लीन, मॉडर्न लुक देती है.

कई लोग बहुत टाइट बनियान पहन लेते हैं, जिससे शर्ट के ऊपर से उसके लाइनें या सिलवटें दिखने लगती हैं. ऐसी अंडरशर्ट चुनें जो शरीर से फिट हो, लेकिन दबाए नहीं.

