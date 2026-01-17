Makeup अब सिर्फ टच-अप तक सीमित नहीं, 2026 में ये 5 रहेंगे मेकअप ट्रेंड

Makeup Trends: बदलते समय के साथ-साथ फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्रीज में बहुत बदलाव आते है और समय के साथ नए ट्रेंड भी आते हैं. 2026 में शीशे के सामने परफेक्ट दिखने के वो पुराने नियम अब बीते दिनों की बात हो जाएंगे, क्योंकि होंठों पर लिपस्टिक थोड़ी मोटी या आंखों पर आईलाइनर थोड़ा गहरा होने पर अब कोई नाराज नहीं होगा, बल्कि ये साल का सबसे बड़ा फैशन स्टेटमेंट होगा. चलिए आपको बताते हैं 2026 के मेकअप ट्रेंड्स, जहां स्पेस फिल्मों की याद दिलाने वाले 'फ्यूचरिस्टिक' लुक्स और नेचुरल दिखने वाली त्वचा का संगम देखने को मिलेगा.

मैनक्विन स्किन

दुनिया अत्यधिक चमक या चमक की कमी से दूर होकर 'मैनक्विन स्किन' नामक एक नए दृष्टिकोण की ओर बढ़ रही है. यह त्वचा को सॉफ्ट-फोकस फिनिश देता है. यह त्वचा की नेचुरल बनावट को छिपाए बिना चेहरे को एक खास रूप देता है.

होंठों का मेकअप

सटीक रेखाएं बनाने और गहरे रंगों का इस्तेमाल करने की पुरानी विधि के बजाय, यह होठों पर लिपस्टिक लगाने का एक धुंधला/स्मज्ड तरीका है. फैशन की दुनिया में इसे 'मेकआउट लिप्स' कहा जाता है. इससे होठों को अधिक प्राकृतिक और आकर्षक लुक मिलता है.

2026 का ट्रेंड आंखों पर जोर देना है. आंखों के अंदरूनी कोनों में बोल्ड आईलाइनर और नई-नई शेड चलन में रहेंगी. यह पुराने 'ग्रंज' स्टाइल का आधुनिक रूप है.

हमने 2000 का फैशन तो देख लिया है, लेकिन 2026 में यह Y3K नामक भविष्य के बदलावों के साथ आ रहा है. क्रोम फिनिश वाले आईशैडो, मेटैलिक ग्लिटर और फ्रॉस्टेड लिप्स इसका हिस्सा हैं.

इसमें आंखों, गालों और होंठों पर एक ही रंग के अलग-अलग शेड्स का इस्तेमाल किया जाता है. उदाहरण के लिए, ब्लश, लिपस्टिक और आईशैडो में एक ही गुलाबी रंग का इस्तेमाल करने से लुक में एक खास संतुलन आता है.

