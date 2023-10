क्या सही चीजें सिखाने के चक्कर में बच्चों को थप्पड़ मारना सही है, Parents जान लें क्या हो सकता है इसका असर

Effects Of Beating your Kid: बच्चों को थप्पड़ मारने के जान लें नुकसान.

खास बातें क्या बच्चों को थप्पड़ मारना सही है.

जान लें क्या हो सकता है बच्चों पर इसका असर.

परिणाम जान लेंगे तो दुबारा नहीं उठाएंगे हाथ.

Parenting Tips: हर मां-बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा सही चीजों को सीखे, सही रास्ते पर जाए और एक अच्छा इंसान बनें. लेकिन बच्चे शैतानी करते हैं जिसकी वजह से माता- पिता को उनपर गुस्सा आता है और और मां- बाप उनकी गलतियों पर अक्सर हाथ उठा देते हैं. यहां तक की कुछ पेरेंट्स को तो बच्चों को सही रास्ते पर लाने का सही रास्ता मारपीट ही लगता है. लेकिन क्या आप जानते हैं की थप्पड़ मारने की वजह से आपके बच्चों पर क्या प्रभाव (Effects of beating a child) पड़ सकता है और यह किस हद तक बुरा साबित (negative effects of beating children) हो सकता है. जिन बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए आप थप्पड़ मारते हैं, उसी एक थप्पड़ की वजह से उन पर ऐसे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं जिनसे (Reasons Not to Hit Your Child) उभरना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा.

बच्चों को थप्पड़ मारने के नुकसान | Disadvantages Of Hitting A Child

बच्चा बन जाएगा और जिद्दी