लंदन फैशन वीक में छाया 'आदर्श बालक', बचपन की यादों से सजा रनवे

लंदन फैशन वीक के रनवे पर इस बार भारत की झलक कुछ अलग अंदाज में दिखने को मिली है. इस बार रनवे पर भारत को सिर्फ हाथी, किले, दीये जैसी चीजों के जरिए ही नहीं दिखाया गया, बल्कि बचपन की एक ऐसी तस्वीर फैशन का हिस्सा बनी, जिसे शायद ही कोई भारतीय भूल सकता है. ये तस्वीर थी 'आदर्श बालक' की.

बचपन की तस्वीर पहुंची लंदन के रनवे तक

बता दें कि भारतीय फैशन लेबल LOVEBIRDS ने अपने SS 27 कलेक्शन में 'Ideal Boy' यानी आदर्श बालक की तस्वीर को शामिल किया. ये तस्वीर हर भारतीय के लिए काफी जानी-पहचानी है. कंघी किए बाल, शर्ट, शॉर्ट्स और मोजे पहने एक अनुशासित बच्चे की ये तस्वीर हर भारतीय ने अपने स्कूल, किताबों या चार्ट पर जरूर देखी होगी. आज भी ये फोटो कई स्कूलों में देखने को मिलती है. अब, इसी इमेज को LOVEBIRDS ने अपने नए कलेक्शन के जरिए फैशन की दुनिया में पेश किया है. कलाकार प्रियेश त्रिवेदी ने इसी पुरानी और जानी-पहचानी तस्वीर को अपने काम में अलग और मजेदार अंदाज में इस्तेमाल किया.

'India IFYKYK' कलेक्शन में दिखी पुरानी यादें

LOVEBIRDS के फाउंडर्स गुरसी सिंह और अमृता खन्ना ने अपने SS 27 कलेक्शन का नाम 'India IFYKYK' रखा है. इस कलेक्शन में ऐसी चीजों को शामिल किया गया, जो आम भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी और बचपन की यादों से जुड़ी हैं. कलेक्शन में पुराने स्टूडियो फोटो बैकड्रॉप और 'Ideal Boy' की तस्वीरों को कपड़ों पर इस्तेमाल किया गया.

भारतीय कपड़ों और कारीगरी को भी मिली जगह

कलेक्शन में भारतीय कपड़ों और पारंपरिक कारीगरी का भी खास ध्यान रखा गया. चिंट्ज फैब्रिक को नए मोटिफ और हाथ से की गई ब्रशिंग के साथ पेश किया गया. इसके अलावा हैंडवोवन टसर, ड्यूपियन और ब्रोकेड जैसे कपड़ों का इस्तेमाल किया गया. इन कपड़ों को बनारस और कच्छ के कारीगरों के साथ मिलकर तैयार किया गया. इससे कलेक्शन में भारतीय हाथों की कारीगरी भी दिखाई गई.

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