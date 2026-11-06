कुमार विश्वास के घर की दिवाली डेकोरेशन ने जीता दिल, बेटी ने शेयर की अंदर की झलकियां

दिवाली पर हर कोई चाहता है कि उसका घर खूबसूरत, रोशनी से जगमगाता हुआ लगे. अगर आप भी इस बार अपने घर को खास अंदाज में सजाना चाहते हैं, तो कवि कुमार विश्वास के आलीशान घर की डेकोरेशन से आप कुछ नया कर सकते हैं. कुमार विश्वास की बेटी अग्रता शर्मा ने अपने घर की तस्वीरें शेयर की है. तस्वीरों में घर का हर कोना बेहद सलीके और क्लासिक अंदाज में सजा नजर आ रहा है. फूलों की सजावट, फेयरी लाइट्स, मोमबत्तियां, विंटेज लालटेन और सॉफ्ट इंटीरियर का खूबसूरत मेल घर को रॉयल लुक दे रहा है.

फूलों का आर्च

छत या बालकनी के किसी कोने में गुलाब, कार्नेशन और अन्य रंग-बिरंगे फूलों से फ्लोरल आर्च बनाया गया है. इसके साथ फेयरी लाइट्स लगाए गए हैं. रात में ये कोना न केवल खूबसूरत दिखेगा, बल्कि फैमिली फोटो और सेल्फी के लिए भी शानदार बैकड्रॉप बन जाएगा.

कांच के दरवाजों पर वार्म लाइटिंग

अगर घर में कांच की खिड़कियां या स्लाइडिंग डोर हैं, तो उनके आसपास स्ट्रिंग लाइट्स लगाएं. लाइट्स का रिफ्लेक्शन कमरे को बड़ा, चमकदार और एलिगेंट लुक देता है. वार्म येलो लाइट्स त्योहार के माहौल को और भी खास बनाती हैं.

विंटेज लालटेन और मोमबत्तियां

घर के खाली कोनों में विंटेज स्टाइल लालटेन, कैंडल स्टैंड और खुशबू वाली मोमबत्तियां रखें. इनके आसपास फूलों की पंखुड़ियां बिखेरकर सजावट को और अच्छा बनाया जा सकता है.

सिटिंग अरेंजमेंट

दिवाली डेकोरेशन में न केवल सजावट, बल्कि घर के सदस्यों के आराम का भी पूरा ध्यान रखा गया है. न्यूट्रल और सोबर शेड्स के सोफे व कुशन के साथ हल्के रंगों का बैलेंस बनाया गया है, जहां पेट्स भी सुरक्षित और आराम से घूम सकते हैं.

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