अदरक डालने पर फट जाती है चाय? जानें Ginger कब और कैसे डालें ताकि बने सुपर टेस्टी टी

Best Time to Add Ginger in Tea: हमारे देश में चाय के दीवानों की कमी नहीं है. कोई भी मौसम हो, कोई भी मौका हो, चाय पीने से सबका मूड बन जाता है. चाय भी तरह-तरह के मसालों से बनती है. खासकर सर्दियों के मौसम में अदरक की कड़क चाय (Ginger Tea Benefits for Health) सबको काफी पसंद आती है. अदरक की चाय स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होती है. कई लोग तो हर मौसम में अदरक वाली चाय पीते हैं, क्योंकि ये शरीर को मजबूत और बीमारियों से दूर रखती है. लेकिन देखा जाए तो अदरक की परफेक्ट चाय बनाना भी एक कला है. कई बार लोग शिकायत करते हैं कि अदरक वाली चाय बनाते समय अदरक डालते ही चाय फट जाती है. दरअसल अधिकतर लोगों को ये नहीं पता कि अदरक की चाय बनाते समय अदरक को कब डालना चाहिए. ये जानकारी न होने पर अदरक वाली चाय में दूध डालते ही चाय फट जाती है. चलिए आज हम आपको अदरक वाली चाय बनाने का तरीका (Tips to make Perfect Ginger Tea) बताते हैं. साथ ही बताएंगे कि अदरक चाय (Right time to add Ginger in Tea) में कब डालनी चाहिए, ताकि चाय स्वाद से भरपूर बनें.

Photo Credit: Canva

गुड़ की चाय में दूध डालते ही फट जाती है? सच तो ये है क‍ि 90% लोग जानते ही नहीं बनाने का सही तरीका



चाय में अदरक कब डालनी चाहिए (When to Add Ginger in Tea)

अदरक वाली चाय दूध के साथ भी बनाई जा सकती है और दूध के बिना भी बनाई जा सकती है. देखा जाए तो अदरक किसी भी तरह की चाय में एड की जा सकती है. दूध वाली चाय, नींबू की चाय, तुलसी की चाय, दालचीनी की चाय और काली चाय में भी अदरक डाली जा सकती है. लेकिन अदरक को चाय में डालने का एक खास समय होता है. अगर आप चाय बनाते समय पानी के उबलते ही अदरक डाल देते हैं, तो आप गलती कर रहे हैं. दरअसल चाय में अदरक को सबसे अंत में डालना चाहिए. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परफेक्ट कर रहे हैं. यानी पहले आपको पानी में चायपत्ती और दूध डालकर उबालना है और सबसे आखिरी में अदरक को चाय में डालना है. अदरक डालने के बाद भी उसे देर तक न पकाएं. इससे चाय फट सकती है. चाय को उबालने के बाद अंत में अदरक डालकर तेज आंच पर कुछ सेकंड उबालकर गैस बंद कर दें और चाय को कप में छान लें.

अदरक को चाय में किस तरह डालें कि स्वाद बढ़ जाए (How to Add ginger in Tea)



आप अदरक की चाय बनाते समय अदरक कैसे एड करते हैं. आप अदरक को कूट कर चाय में डालते हैं या उसे ग्रेटर से घिस कर डालते हैं. कुछ लोग चाकू से अदरक को बारीक काटकर भी चाय में एड करते हैं. ऐसे में जानना जरूरी है कि अदरक का रस चाय के लिए जरूरी है. अगर आप इसके पीस काटकर चाय में एड करेंगे तो इसका रस पूरी तरह निकल नहीं पाएगा. ऐसे में अदरक को कूट कर या घिसकर चाय में डालना सही रहता है. अदरक को कद्दूकस यानी ग्रेटर में घिसकर चाय में डालने पर उसका रस चाय में मिल जाएगा और चाय में अदरक का स्वाद आ जाएगा. अदरक का ये रस एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, इसकी वजह से ही अदरक की चाय सर्दी और खांसी जैसी परेशानियों से निजात दिलाती है.

अदरक वाली चाय को फटने से बचाने के टिप्स (Tips for making Good Ginger Tea)

चाय में अदरक को हमेशा अंत में डालें.

अदरक को काटने की बजाय उसे क्रश करके या घिस कर एड करें.

अदरक डालने के बाद चाय को ज्यादा देर तक न पकाएं.

अदरक को ठंडे दूध में न डालें.

अदरक को उबलती हुई चाय में ही डालना चाहिए.

अदरक को घिसने से पहले उसे अच्छी तरह धोकर उसका छिलका उतार लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.