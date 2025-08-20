Tripti Dimri की खूबसूरत त्वचा का राज है यह फेस पैक, आप भी चेहरे पर लगा सकती हैं बनाकर

Celebrity Beauty: बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की त्वचा मखमल सी कोमल नजर आती है. लड़कियां अक्सर सोचती हैं कि सेलेब्स की तरह निखरी त्वचा पाने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स लगाने की जरूरत होती है लेकिन ऐसा नहीं है. सेलेब्स भी चेहरे पर घरेलू चीजें लगाकर त्वचा को निखारते हैं. तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri) भी उन्हीं सेलेब्स की गिनती में आती हैं जो चेहरा निखारने के लिए घर की ही चीजों का इस्तेमाल करते हैं. घरेलू नुस्खे प्राकृतिक तो होते ही हैं, साथ ही स्किन को बाहरी ही नहीं अंदरूनी रूप से भी बेहतर बनाते हैं. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं चेहरे पर कौनसा फेस पैक (Face Pack) बनाकर लगाती हैं एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी.

तृप्ति डिमरी चेहरे पर लगाती हैं यह फेस पैक

तृप्ति डिमरी के फेस पैक को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होगी. एक कटोरी लेकर उसमें चंदन का पाउडर (Sandalwood Powder) लेना है. अब, इसमें पेस्ट बनाने जितना गुलाबजल और थोड़ा सा शहद मिलाना है. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 15 से 20 मिनट रखें और फिर धोकर हटा लें. चेहरा ऐसे निखरेगा जैसे अभी-अभी फेशियल करवाया हो. इस फेस पैक को आप हफ्ते में एक बार लगा सकती हैं.

त्वचा रोजाना ही निखरती रहे इसके लिए सही स्किन केयर रूटीन (Tripti Dimri Skin Care Routine) का होना भी बेहद जरूरी है. तृप्ति के स्किन केयर रूटीन की बात करें तो ये बेहद सिंपल है.

एक्ट्रेस अपने चेहरे पर जेंटल क्लेंजर का इस्तेमाल करती हैं और हार्श प्रोडक्ट्स से अपनी स्किन को दूर रखती हैं.

विटामिन सी सीरम भी तृप्ति के स्किन केयर रूटीन का हिस्सा है. तृप्ति एक दिन छोड़कर विटामिन सी सीरम चेहरे पर लगाती हैं. स्किन को क्लेंज करने के बाद और मॉइस्चराइजर लगाने से पहले तृप्ति सीरम का इस्तेमाल करती हैं.

तृप्ति की स्किन सेंसिटिव है इसीलिए वे जेंट मॉइस्चराइजर यूज करती हैं. लाइट मॉइस्चराइजर ही तृप्ति की स्किन पर अच्छा असर दिखाते हैं.

अब बारी आती है सनस्क्रीन की. चाहे बाहर धूप में निकलना हो या घर पर ही रहना हो, तृप्ति सनस्क्रीन स्किप नहीं करतीं. सनस्क्रीन घर की हार्श लाइट्स से भी स्किन को प्रोटेक्ट करती है.

रात के समय भी तृप्ति सुबह की तरह ही क्लेंजर और मॉइस्चराइजर लगाती हैं. इसके अलावा एक दिन छोड़कर रेटिनोल सीरम का इस्तेमाल करती हैं.

ऐसे में हेल्दी त्वचा के लिए आप भी एक्सपर्ट्स का बताया नुस्खा आजमा सकते हैं और उनकी तरह अपना भी एक स्किन केयर रूटीन बनाकर फॉलो कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.