न क्रिप्टो, न स्टॉक! सिर्फ एक पेड़ से होगी करोड़ों की कमाई, बाबा राम देव से जानिए कैसे

Baba Ramdev Wealth Tips: क्या आपने कभी सोचा कि सिर्फ एक पेड़ आपकी और आपके बच्चे की लाइफ सेट कर सकता है. योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में एक ऐसा ही फार्मूला (Swami Ramdev Tips) शेयर किया है, जो सिर्फ पेड़ लगाने से 25 से 50 करोड़ तक की वेल्थ बना (Wealth Creation from Trees) सकता है. आजकल जहां ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट, SIP या क्रिप्टो में पैसा लगाकर करोड़पति बनने के सपने देखते हैं, वहीं ये तरीका एकदम नेचुरल, सिंपल और रिस्क फ्री है. इसमें ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है. बस जब बच्चा छोटा हो तो उसके हाथ से कुछ पौधे लगवा दें. जब तक वह अपना कॉलेज कंप्लीट करेगा, पेड़ बड़ा होकर लाखों-करोड़ों छाप देगा. आइए जानते हैं ऐसा कौन सा पेड़ (How to Earn Crores from Trees) है और इसके लिए क्या-क्या करना होगा.

स्वामी रामदेव कहते हैं, 'चंदन का पेड़ करोड़पति बना सकता है. इस पेड़ को लगाओ और 20 से 25 साल में ये 20-25 लाख रुपए का हो जाता है. इस तरह अगर 100 पेड़ लगा दें तो 25 साल में 25-50 करोड़ आराम से बनाए जा सकते हैं.' बाबा रामदेव के अनुसार, 'बहुत से लोग ये मानते थे कि चंदन सिर्फ साउथ इंडिया में उगता है, लेकिन अब ये उत्तर भारत के कई हिस्सों में भी फल-फूल रहा है. जैसे- हरिद्वार, योगग्राम, उत्तराखंड और हिमालय क्षेत्र. पतंजलि पीठ और योगग्राम में पहले से ही हजारों चंदन के पेड़ लगाए जा चुके हैं.'

स्वामी रामदेव ने सलाह दिया है कि अगर आप अपने बच्चों से 100 चंदन के पेड़ लगवा दें, तो जब तक वे कॉलेज कंप्लीट कर 25 साल के होंगे, उनके पास 25 से 50 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी. चौंकिए मत, क्योंकि हर पेड़ अगर 20-25 लाख का हो और 100 पेड़ लगाए जाएं, तो आंकड़ा सीधे 25 करोड़ को पार चला जाता है. और हां, इन पेड़ों के नीचे आप खेती-बाड़ी भी कर सकते हैं यानी डबल फायदा. इतना ही नहीं यह हेल्थ के लिए भी जबरदस्त फायदेमंद होता है.

हम सब जानते हैं कि चंदन स्किन और हेल्थ के लिए कितना फायदेमंद है.आयुर्वेद में इसका अहम रोल है. लेकिन अब ये वेल्थ क्रिएशन का जरिया भी बन सकता है. स्वामी रामदेव ने अपने वीडियो में बताया, 'चंदन हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए और शांति के लिए भी जबरदस्त है. यह शरीर, मन और पॉकेट तीनों को मजबूत बनाता है.'

1. चंदन का पेस्ट स्किन की जलन, मुंहासे, दाग-धब्बे और टैनिंग को दूर करता है. चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने के लिए इसका फेसपैक बहुत असरदार होता है.

2. चंदन की खुशबू माइंड को रिलैक्स करती है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल (Cortisol) को कम करती है. इसे अरोमा थेरेपी में यूज किया जाता है ताकि मन शांत रहे.

3. गर्मियों में चंदन का लेप लगाने से बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है. फीवर या जलन जैसी समस्याओं में राहत मिलती है.

4. चंदन एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण वाला होता है. इसका तेल घावों, कट और स्किन इन्फेक्शन में यूज होता है.

5. रिसर्च में पाया गया है कि चंदन की सुगंध ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है.

6. आयुर्वेद के अनुसार, चंदन शरीर की पित्त समस्या को संतुलित करता है, जिससे डाइजेशन बेहतर होता है.

7. इसकी खुशबू नींद न आने (Insomnia) जैसी प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिलाता है.

अपने बच्चों से चंदन के पेड़ लगवाएं

50-100 पेड़ अपने खेत या किसी खाली जमीन पर लगवाएं.

लोकल नर्सरी या कृषि विभाग से चंदन के पौधे लें और सही देखभाल करें.

पेड़ों के नीचे शॉर्ट-टर्म फसलों की खेती करें, ताकि रेगुलर इनकम बनी रहे.

20-25 साल बाद यानी लॉन्ग टर्म में ये पेड़ आपको बड़ा रिटर्न दे सकते हैं.

प्रस्‍तुत‍ि: रोह‍ित कुमार

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.