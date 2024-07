20 साल के हैं या 40 के, ये है हर उम्र वालों की डाइट, इसे अपनाकर आप रहेंगे हमेशा फिट और हेल्दी

Diet Plan According To Diet: आज के दौर में स्वस्थ रहना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि भागदौड़ भरी लाइफ में लोगों के पास फिट रहने के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है. दूसरी तरफ बढ़ती उम्र की भी अपनी चुनौतियां हैं. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लाइफस्टाइल में बदलाव करने पड़ते हैं क्योंकि हर उम्र के लिए अलग अलग डाइट (diet plan )की जरूरत होती है. जिस भोजन को हम 20 साल में आसानी से पचा लेते हैं, वही भोजन 50 साल की उम्र में मुश्किल से पचता है. ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि आपका लाइफस्टाइल और आपकी डाइट उम्र (diet plan to every age )के अनुसार बदलती रहे ताकि आपके शरीर की जरूरतें पूरी हो सकें. चलिए आज जानते हैं कि 20, 30 और 40 साल की उम्र में स्वस्थ और फिट रहने के लिए किस तरह की डाइट को फॉलो करना चाहिए.

20 साल की उम्र में लें ऐसी डाइट

20 साल की उम्र काफी हेल्दी और एनर्जेटिक होती है. इस समय कोई भी इंसान सबसे ज्यादा मजबूत होता है और उसकी फिटनेस भी गजब की होती है. ये हड्डियों और मांसपेशियों को डेवलप करने का समय होता है और इस समय प्रोटीन, ओमेगा 3, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों की शरीर को बहुत जरूरत होती है. ऐसे में 20 साल के लोगों को सोया चंक, अंडे, दूध, दालों का सेवन करना चाहिए. ताजे फल खाएं, मौसमी सब्जियों को डाइट में शामिल करें. सूखे मेवे इस उम्र में जरूरी ताकत देने का काम करते हैं. इसलिए मूंगफली, बादाम, अखरोट और सूरजमुखी के बीजों का सेवन करना फायदेमंद होगा. देसी घी इस उम्र में खाना चाहिए. आप ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल भी खा सकते हैं.



30 साल की उम्र में डाइट



भारत में 30 साल की उम्र में अधिकतर लोगों की शादी हो जाती है. खासतौर पर महिलाएं शादी करके घर परिवार में बच्चों के साथ बिजी हो जाती हैं. ऐसे में महिलाएं घर और दफ्तर दोनों संभालती हैं और उनके पास अपने शरीर पर ध्यान देने का वक्त नहीं रहता है. वो कमजोरी महसूस करती हैं और अक्सर उन्हें एनर्जी की जरूरत रहती है. ऐसे में पर्याप्त प्रोटीन की खुराक लेनी चाहिए. दूध के साथ साथ दही, अंडा, पनीर, सोया दूध और चंक्स को डाइट में ऐड करना चाहिए. इस उम्र में फोलेट को भी डाइट में एड करना चाहिए. इसके लिए साबुत अनाज और हरी सब्जियां खानी चाहिए. ज्वार बाजरा, पालक, बथुआ और हरी गोभी खाने से फोलेट की अच्छी खुराक मिलती है. महिलाओं को एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजों का सेवन करना चाहिए जैसे बीन्स, टमाटर, आलू, खरबूजा, अंगूर, लहसुन आदि को डाइट में शामिल करना चाहिए. इस उम्र में अक्सर शरीर में खून की कमी हो जाती है इसलिए आयरन की पर्याप्त डाइट लेनी चाहिए.





40वें साल की डाइट

चालीस साल की उम्र ठहराव की उम्र मानी जाती है. इस उम्र में शरीर की शक्ति कम होने लगती है. खासतौर पर इस उम्र में महिलाओं को अपनी सेहत को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए. इस एज में एनर्जी कम होने लगती है, इम्युनिटी पावर कमजोर होने लगती है और हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं. उस उम्र में दिल के खतरे भी बढ़ जाते हैं. ऐसे में दिल को फिट रहने के लिए पोटेशियम युक्त डाइट लेनी चाहिए. हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम युक्त खुराक लेनी चाहिए इसलिए दूध, दही, पनीर, अंडे और सोयाबीन को डाइट में एड करें. इस एज में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकना बहुत जरूरी है इसलिए अपने आहार में हरी सब्जियां ज्यादा शामिल करें. साबुत अनाज का सेवन करें, फलों का सेवन करें.



देखा जाए तो हर उम्र में ढेर सारा पानी, नियमित नींद और सही तौर पर एक्सरसाइज आपको फिट रख सकती है. अपनी उम्र के अनुसार डाइट और फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ फिजिकल और मेंटल सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए. इससे किसी भी उम्र में आपका शरीर कमजोर नहीं पड़ेगा.

