Best Uses of Microwave: आपके घर की किचन में अगर माइक्रोवेव (how Microwave can do many things) है तो आप उसकी मदद से बेकिंग, ग्रिलिंग और दूसरे कई काम करते होंगे. कई बार तो उसमें खाना भी गर्म किया जाता है. माइक्रोवेव इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है. देखा जाए तो ये कुकिंग को बेहद आसान बना देता है. माइक्रोवेव की मदद ( Smart Uses of Microwave ) से ही आप घर पर बाजार जैसा केक भी बना सकते हैं. ऐसे कई शानदार तरीके हैं जिनकी मदद से आप माइक्रोवेव को बेहतर तरीके से यूज करके मेहनत और समय की बचत कर सकते हैं. चलिए ऐसे ही कुछ खास कामों के बारे में जानते हैं जिन्हें करने के लिए माइक्रोवेव यूज कर सकते हैं.

एक नहीं ढेर सारे काम करेगा माइक्रोवेव (best and smart Uses of Microwave)

माइक्रोवेव में केवल खाना गर्म ही नहीं किया जा सकता है, बल्कि आलू भी उबाले जा सकते हैं. एक बाउल में आलू रखकर इसे चार मिनट का टाइम सेट करके माइक्रोवेव में रख दें. आलू उबालने के लिए आप आमतौर पर कुकर यूज करते हैं, लेकिन इस बार आलुओं को माइक्रोवेव में उबाल कर देखिए. सूखे मेवों और बीजों को को रोस्ट करने के लिए भी आप माइक्रोवेव यूज कर सकते हैं. इसके लिए आपको 30 सेकंड का टाइमर लगाना होगा. रात भर फ्रिज में रखा आटा अगर टाइट लग रहा है तो तीस सेकंड का टाइमर लगाकर आटा माइक्रोवेव में रख दें. इससे आटा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा. कुछ खट्टे फल जैसे नींबू या संतरे जब ठंडे होते हैं तो उनका रस निकालना मुश्किल होता है. ऐसे में इनको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख दें. इससे ये गर्म होंगे और इनका रस आसानी से ज्यादा निकल सकेगा. लहसुन को छीलने में काफी दिक्कत होती है. अगर आप लहसुन को 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख दें और फिर निकाल कर छीलें तो इसका छिलका काफी आसानी से उतर जाता है. फ्रिज में रखी ब्रेड सूख गई है या पुरानी हो गई है तो उसे फ्रेश बनाना आसान है. उस ब्रेड पर थोड़ा सा पानी छिड़किए और फिर इसे महज 15 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखें. फिर देखिए आपकी ब्रेड बिलकुल ताजी महसूस होगी और काफी नर्म भी हो जाएगी. अब पापड़ को तलने के लिए तेल नहीं लगाना पड़ेगा. पापड़ को माइक्रोवेव में रखकर डेढ़ मिनट के लिए माइक्रोवेव में टाइमर लगा दें. पापड़ पूरी तरह रोस्ट हो जाएगा और कुरकुरा बन जाएगा. अगर आप हरे धनिए या पुदीने को स्टोर करना चाह रहे हैं तो उन्हें धूप में सुखाने की बजाय माइक्रोवेव यूज कीजिए.इन पत्तियों को माइक्रोवेव में 2 मिनट का टाइमर लगाकर गर्म करें. इससे ये बिलकुल सूख जाएंगी और कुरकुरी हो जाएंगी. अब इन्हें क्रश करके डिब्बे में रख लीजिए. आप ग्लास जार को भी स्टरलाइज कर सकते हैं. इसे धोकर सुखाकर कम से कम 4 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दीजिए, इसी तरह आप किचन के कपड़े को भी स्टरलाइज कर सकते हैं. केक या आइसक्रीम बनानी है तो चॉकलेट और कुकीज को मेल्ट करने के लिए भी आप माइक्रोवेव यूज कर सकते हैं.

