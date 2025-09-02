किस विटामिन की कमी से होते हैं छाले? ये खाएंगे तो सुबह तक हो जाएंगे छूमंतर

Vitamin B12 and Mouth Ulcers: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि थोड़ी-सी स्पाइसी चीज खाई और मुंह में छाले निकल आए? अक्सर लोग इसे सामान्य मानकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं, लेकिन बार-बार छाले होना आपके शरीर में विटामिन बी12 (Vitamin B12 Deficiency) की कमी का संकेत हो सकता है. यह कमी लंबे समय तक बनी रहे तो न केवल छालों की समस्या बढ़ती है बल्कि थकान, कमजोरी और मांसपेशियों में दर्द भी होने लगता है.

क्यों जरूरी है Vitamin B12 | How to treat mouth ulcers naturally

विटामिन बी12 शरीर के लिए बेहद अहम पोषक तत्व है. यह रेड ब्लड सेल्स बनाने, नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने और एनर्जी लेवल को बनाए रखने में मदद करता है. इसकी कमी से दिल की धड़कन तेज होना, सांस फूलना, ज्यादा नींद आना और बार-बार घबराहट जैसी दिक्कतें सामने आ सकती हैं.

Vitamin B12 की कमी के लक्षण | Vitamin C and mouth sores treatment

बार-बार मुंह में छाले निकलना.

मांसपेशियों में कमजोरी और अकड़न.

हर समय थकान और ऊर्जा की कमी.

नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं.

अगर ये लक्षण आपको लगातार महसूस हो रहे हैं, तो डॉक्टर से चेकअप कराना बेहद जरूरी है.

Photo Credit: Unsplash

Vitamin B12 के फूड सोर्सेज | Foods for Vitamin B12

नॉन-वेजिटेरियन डाइट.

मीट, मछली और चिकन – विटामिन बी12 के सबसे अच्छे स्रोत.

अंडे – नाश्ते में शामिल करें और कमी को पूरा करें.

वेजिटेरियन डाइट | baar baar chhale kyu hote hain

दूध और दूध से बने उत्पाद – दूध, दही, पनीर और छाछ.

दालें और सोया प्रोडक्ट्स – वेजिटेरियन के लिए बेहतरीन विकल्प.

हरी सब्जियां – ब्रोकली और केल जैसी सब्जियां भी मददगार हैं.

शाकाहारियों के लिए अलर्ट | Home remedies for mouth ulcers

अधिकतर Vegetarians में Vitamin B12 की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि यह मुख्य रूप से एनिमल-बेस्ड फूड्स में पाया जाता है. ऐसे में शाकाहारी लोगों को दूध, दही और सोया प्रोडक्ट्स को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

