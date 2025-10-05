इस करवा चौथ पर इन रंगों की साड़ी पहनें और बन जाएं सबसे ग्लैमरस सुहागन, पतिदेव की आप पर ठहर जाएगी नजर

Karwa Chauth Fashion Tips: करवाचौथ (Karwa Chauth 2025) का त्योहार हर शादीशुदा महिला के लिए बेहद खास होता है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, सोलह श्रृंगार करती हैं और खुद को सबसे सुंदर दिखाने की कोशिश करती हैं. कई दिन पहले से ही मार्केट में तैयारियां शुरू हो जाती है. कपड़े, ज्वैलरी, मेकअप सब कुछ. लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि इस साल कौन-से रंग की साड़ी पहनें? कौन-सा कलर लकी रहेगा? तो चलिए, जान लेते हैं इस करवाचौथ के ट्रेंडिंग और शुभ रंग, जो आपके लुक को बना देंगे सबसे यूनिक और खास.

रेड कलर (Red Color)

लाल रंग हमेशा से सुहागिनों की पहचान रहा है. ये प्यार, समर्पण और रिश्ते की गहराई का प्रतीक है. करवाचौथ के दिन अगर आप रेड साड़ी, लहंगा या सूट पहनती हैं तो आपके लुक में निखार तो आएगा ही, साथ ही आपके रिश्ते में भी मिठास बढ़ेगी. गोल्डन ज्वैलरी के साथ रेड आउटफिट का कॉम्बिनेशन एकदम रॉयल लगता है.

पिंक कलर (Pink Color)

अगर आप रेड से थोड़ा हटकर कुछ सॉफ्ट और एलीगेंट पहनना चाहती हैं, तो पिंक कलर एकदम परफेक्ट रहेगा. ये रंग खूबसूरती और रोमांस का प्रतीक है. पिंक के अलग-अलग शेड्स जैसे बेबी पिंक, रोज पिंक या फ्यूशिया आपको एक फ्रेश और ग्रेसफुल लुक देंगे.

ग्रीन कलर (Green Color)

हरा रंग शुभ होता है और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. ये रंग पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है. करवाचौथ के दिन अगर आप ग्रीन साड़ी या सूट पहनती हैं तो यह आपके लुक को फ्रेश और चार्मिंग बना देगा ग्रीन आउटफिट के साथ गोल्डन ज्वैलरी पहने. लुक लगेगा रॉयल और एलीगेंट.

ब्लू कलर (Blue Color)

अगर आप कुछ ट्रेंडी और हटकर पहनना चाहती हैं तो ब्लू कलर चुनिए. ये रंग सुकून और कॉन्फिडेंस दोनों देता है. करवाचौथ पर ब्लू साड़ी या सूट पहनने से आप बाकी सब से अलग दिखेंगी. सिल्वर ज्वैलरी और मिनिमल मेकअप के साथ ब्लू कलर का आउटफिट लगेगा बेहद क्लासी.

स्टाइलिंग टिप्स