चेहरे का कोलेजन कैसे बढ़ाएं? कोलेजन के बारे में कुछ रोचक तथ्य क्या हैं, चल‍िए जानते हैं

कोलेजन हमारी बॉडी में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है, जो हमें यंग दिखने में मदद करता है. कोलेजन को लेकर कई तरह के मिथ हैं. आइए जानते हैं क्या है कोलेजन से जुड़े मिथ और उनका सच…

कोलेजन से जुड़े 5 सबसे कॉमन मिथक और उनके पीछे की सच्चाई.

Myth About Collagen: आजकल स्किन और बालों की देखभाल को लेकर लोग काफी अवेयर हो गए हैं और इसके साथ ही कोलेजन की चर्चा भी बढ़ने लगी है. कोलेजन हमारी बॉडी में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है, जो स्किन और बालों की संरचना, लचीलापन और नमी बनाए रखने के लिए जिम्मेदार (Collagen Kya Karta Hai) होता है. यह हमें यंग दिखने में मदद करता है. यंग एज में हमारी बॉडी में यह प्रचुर मात्रा में मौजूद रहता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इसकी मात्रा कम होने लगती है (Kab Kam Hone Lagta Hai Collagen).

कोलेजन कई तरह के फूड से मिलता है, लेकिन इसे सप्लीमेंट के रूप में लेने का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है. हालांकि, कोलेजन की बढ़ती चर्चा और लोकप्रियता के साथ-साथ कई मिथक और गलतफहमियां भी फैल रही हैं. आइए जानते हैं कोलेजन से जुड़े 5 सबसे कॉमन मिथक और उनके पीछे की सच्चाई (Kya Hai Collagen Se Jude Myths), साथ ही बॉडी में इसे बनाए रखने के तरीके (Collagen Banaye Rakhane Ke Liye Kya Karna Chahiye).

कोलेजन से जुड़े 5 सामान्य मिथ और उनका सच (5 Common Myths Related to Collagen)

मिथ 1: कोलेजन चमत्कारी सप्लीमेंट है

कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है, जो स्किन, हड्डियों और ज्वाइंट्स को सपोर्ट करता है. लेकिन यह मानना गलत है कि यह जादुई रूप से हर परेशानी को ठीक कर देगा. अगर खानपान में पोषक तत्वों की कमी है या लाइफस्टाइल खराब है, तो सिर्फ कोलेजन से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा. यह तभी असर दिखाता है जब डाइट और लाइफस्टाइल हेल्दी हो.

मिथ 2: कोलेजन केवल सुंदरता के लिए है

यह सबसे आम मिथ है. सच यह है कि कोलेजन सिर्फ स्किन और बालों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह मसल्स, हड्डियों और ज्वाइंट्स की मजबूती में भी अहम भूमिका निभाता है. उम्र बढ़ने पर इसकी कमी से कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं, ऐसे में सप्लीमेंट्स लेना फायदेमंद हो सकता है.

मिथ 3: कोलेजन की ज़रूरत सिर्फ उम्र बढ़ने पर होती है

बहुत से लोग सोचते हैं कि कोलेजन की ज़रूरत केवल बड़ी उम्र में होती है. लेकिन हकीकत यह है कि 30 की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते बॉडी में कोलेजन की मात्रा घटने लगती है. 40 की उम्र तक बॉडी लगभग 30% कोलेजन खो देती है. इसलिए 30 की शुरुआत से ही डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करना चाहिए जिनसे कोलेजन मिलता है या ज़रूरत होने पर सप्लीमेंट्स लेना शुरू करना चाहिए.

मिथ 4: मरीन कोलेजन ही सबसे बेहतर है

मरीन कोलेजन को अक्सर सबसे बेहतर माना जाता है, लेकिन सच यह है कि कोलेजन का चुनाव आपके लाइफस्टाइल और डाइट पर निर्भर करता है. मरीन कोलेजन एनिमल बेस्ड कोलेजन की तुलना में महंगा होता है. वहीं, प्लांट बेस्ड कोलेजन शाकाहारी और वीगन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है. यानी चुनाव हमेशा अपनी डाइट और जरूरत के हिसाब से करना चाहिए.

मिथ 5: कोलेजन सिर्फ़ महिलाओं के लिए है

यह भी एक आम गलतफहमी है. मार्केट में ज्यादातर कोलेजन सप्लीमेंट्स महिलाओं के एंटी-एजिंग प्रोडक्ट्स के रूप में बेचे जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पुरुषों को भी उम्र बढ़ने के साथ स्किन, हड्डियों और ज्वाइंट्स से जुड़ी समस्याएं होती हैं. यानी कोलेजन महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए ज़रूरी है.

