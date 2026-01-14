Skincare Tips: ग्लोइंग स्किन के लिए 4-स्टेप स्किनकेयर रूटीन, करीना कपूर खान की न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने बताए फायदे

4 Step Skincare Routine: आजकल चमकदार त्वचा पाने के लिए लोग कई प्रकार के महंगे प्रोजडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर, जो करीना कपूर की भी डाइट एक्सपर्ट हैं, मानती हैं कि बेहतरीन त्वचा पाने के लिए ड्रेसिंग टेबल पर 10 बोतलें नहीं, बल्कि कुछ आसान आदतें काफी हैं. रुजुता दिवेकर का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, जिसमें रुजुता ने बताया कि उनकी खुद की स्किनकेयर रूटीन सिर्फ चार बेसिक स्टेप्स पर आधारित है. यह सब घर पर आसानी से किए जा सकते हैं और किसी महंगे ब्रांड की जरूरत नहीं पड़ती.

पानी पिएं

रुजुता के मुताबिक, सबसे आसान ग्लो-अप टूल नियम है हाइड्रेटेड रहना. उनके अनुसार, पानी त्वचा को मुलायम, साफ और बाउंसी बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है. बस पानी पास रखें, ताकि आप दिनभर ज्यादा पी सकें. यह त्वचा को थकान और डलनेस से बचाता है.

जल्दी सोएं

रुजुता कहती हैं कि महंगे नाइट मास्क भूल जाइए, समय पर सोना आपकी त्वचा के लिए ज्यादा फायदेमंद है. अच्छी नींद शरीर को रिपेयर करती है, कोलेजन सपोर्ट करती है और डार्क सर्कल्स व सूजन को रोकती है. वह कोशिश करती हैं कि रात 9:30-10 बजे तक सो जाएं.

रुजुता के अनुसार, शारीरिक गतिविधि खूबसूरती का अहम हिस्सा है. वर्कआउट से ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे चेहरे पर नेचुरल फ्रेशनेस आती है. वह चाहे कितनी भी व्यस्त हों, सुबह 9 बजे से पहले अपना वर्कआउट खत्म कर लेती हैं.

रुजुता उन वीडियो से दूर रहती हैं जो तुरंत एंटी-एजिंग या दशकों छोटा दिखने का दावा करते हैं. उनके अनुसार, लंबे समय तक चलने वाली आदतें ही असली बदलाव लाती हैं, न कि तुरंत फायदा पहुंचाने वाले उपाय हैं.

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर के मुताबिक, अच्छी त्वचा इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे जीते हैं, न कि क्या खरीदते हैं. स्किन को हेल्दी और चमकदार बनाए रखने के लिए पानी पिएं, समय पर सोएं, एक्टिव रहें और फालतू ट्रेंड्स से बचें. ग्लोइंग स्किन पाने के लिए आपको महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं, बस सही आदतों की जरूरत है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.