35 लाख का बैग, 21 लाख की घड़ी...चर्चा में है अभिनेत्री से सांसद बनीं कंगना रनौत का 56 लाख का लुक

संसद में कंगना रनौत का लेटेस्ट लुक सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा में है. बारिश वाले दिन पार्लियामेंट में पहुंचीं कंगना ने हल्की नीली साड़ी पहनी थी, लेकिन उनके सिंपल लुक में महंगे एक्सेसरीज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके पूरे लुक में करीब 56 लाख रुपये की लग्जरी एक्सेसरीज शामिल थीं. कंगना ने काले रंग का 'हर्मेस बर्किन' (Hermes Birkin) बैग लिया हुआ था, जो 'टोगो लेदर' से बना था और जिसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपये (Farfetch के अनुसार) बताई जा रही है. इस बैग में सिग्नेचर टॉप हैंडल और गोल्ड हार्डवेयर लगे थे, जिसने उनके सिंपल लुक में एक शानदार लग्जरी टच जोड़ दिया. हल्के नीले रंग की साड़ी के साथ काला बर्किन बैग आसानी से नजर आ रहा था.

हल्की नीली साड़ी में दिखा सिंपल अंदाज (soft blue saree)

कंगना ने नॉर्थईस्ट की एरी सिल्क की हल्की नीली साड़ी पहनी थी. इसके साथ उन्होंने सफेद रंग का सिंपल शॉर्ट-स्लीव ब्लाउज पहना. उन्होंने साड़ी को भी ज्यादा तामझाम के बिना कैरी किया और ज्वेलरी भी बेहद कम रखी. कंगना के लुक की सबसे ज्याादा चर्चा उनके ब्लैक Hermes Birkin बैग की हुई. रिपोर्ट्स के अनुसार, ब्लैक टोगो लेदर से बना यह बैग करीब 35 लाख रुपये का बताया जा रहा है. गोल्ड हार्डवेयर और सिग्नेचर हैंडल ने बैग को और खास बना दिया.

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21 लाख की Rolex ने बढ़ाई लग्जरी (Rolex Lady-Datejust)

जानकारी के अनुसार, बैग के अलावा कंगना की Rolex Lady-Datejust घड़ी भी चर्चा में रही. चॉकलेट ब्राउन डायल वाली इस घड़ी की अनुमानित कीमत करीब 21 लाख रुपये बतााई गई है.

6,100 रुपये की छतरी भी रही खास (aqua-toned umbrella)

दिल्ली की बारिश से बचने के लिए कंगना ने Good Earth की प्रिंटेड छतरी भी कैरी की, जिसकी कीमत करीब 6,100 रुपये बताई गई. खास बात यह रही कि छतरी का रंग और प्रिंट उनकी साड़ी के साथ आसानी से मेल खा रहा था. एक्वा-टोन वाले इस छाते के ऊपरी हिस्से पर ट्रॉपिकल-स्टाइल के प्रिंट थे, जबकि अंदर की तरफ ग्राफिक शेवरॉन पैटर्न बना हुआ था. इसमें लकड़ी का हैंडल भी लगा था. ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन्होंने इसे बस बारिश से बचने के लिए उठा लिया हो, बल्कि यह छाता उनकी साड़ी के रंगों के साथ बहुत अच्छी तरह मेल खा रहा था. कंगना ने सिंपल इंडियन लुक के साथ लग्जरी एक्सेसरीज का ऐसा कॉम्बिनेशन चुना, जिसने संसद पहुंचते ही उनके आउटफिट को सुर्खियों में ला दिया.

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