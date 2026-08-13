कंगना रनौत ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के साथ मनाई तीज, डांस किया, झूले पर बैठीं और हाथों पर लगवाई मेहंदी

एक्ट्रेस-पॉलिटिशियन कंगना रनौत ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ तीज मनाई और बाद में सोशल मीडिया पर अपने इस स्पेशल सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी शेयर कीं. अपनी पोस्ट में कंगना रनौत ने सेलिब्रेशन के दौरान मिले सम्मान, प्यार और मेहमाननवाजी के लिए रेखा गुप्ता को धन्यवाद कहा. कंगना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इनमें वह दूसरी महिलाओं के साथ डांस करती और तीज मनाती दिख रही हैं. उन्होंने इसे अपना पहला तीज सेलिब्रेशन बताया और कहा कि रेखा गुप्ता के घर पर इकट्ठा होने से उन्हें बहुत अपनापन महसूस हुआ.

पोस्ट शेयर करते हुए, कंगना रनौत ने लिखा, "मेरी पहली तीज का त्योहार, रेखा दीदी के घर पर, सच में एक बड़ी बहन का प्यार और दुलार बिल्कुल घर जैसा अपनापन. सबको तीज की अनेक शुभकामनाएं." फेस्टिवल में शामिल होते हुए कंगना रनौत ट्रेडिशनल ग्रीन और ऑरेंज सिल्क साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जिसके साथ उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग ग्रीन ब्लाउज पहना था. जूलरी के तौर पर गले में सजा चोकर सेट, मैचिंग इयररिंग्स और चूड़ियां थीं जो कि कंगना के लुक पर चार चांद लगा रही थीं.

अपने फिल्मी करियर के अलावा, 40 साल की रनौत 2024 के आम चुनावों से पहले एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल हुईं और हिमाचल प्रदेश के मंडी चुनाव क्षेत्र से सांसद चुनी गईं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए, उन्होंने अपने होम स्टेट में रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर रिलीफ और कल्चरल हेरिटेज की एक्टिव रूप से वकालत की है.इस बीच कंगना की आखिरी थिएटर रिलीज भारत भाग्य विधाता (2026) थी, जिसे मनोज तपाड़िया ने लिखा और डायरेक्ट किया था.

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इसके बाद कंगना एक्टर एएल विजय के डायरेक्शन में बनी पैन-इंडिया साइकोलॉजिकल थ्रिलर में एक्टर आर माधवन के साथ नजर आने वाली हैं. ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने पहले कंगना को थलाइवी में डायरेक्ट किया था.