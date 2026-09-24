विज्ञापन

बालकनी में कबूतरों ने बना लिया है डेरा? बिना नुकसान पहुंचाए ऐसे भगाएं, अपनाएं ये आसान घरेलू उपाय

How To Get Rid Of Pigeons: बालकनी में कबूतरों का डेरा गंदगी और बदबू की वजह बन सकता है. उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए भगाने के लिए पुरानी सीडी, एल्युमिनियम फॉयल और कुछ घरेलू उपाय आजमाए जा सकते हैं. साथ ही जाली लगाकर दोबारा आने से रोकें.

Read Time: 3 mins
Share
बालकनी में कबूतरों ने बना लिया है डेरा? बिना नुकसान पहुंचाए ऐसे भगाएं, अपनाएं ये आसान घरेलू उपाय
बालकनी से कबूतर कैसे भगाएं
ndtv

बालकनी को लोग अक्सर पौधों, कुर्सियों और छोटी-छोटी सजावटी चीजों से खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन कबूतरों का झुंड इस जगह की पूरी खूबसूरती बिगाड़ देता है. कबूतर अगर एक बार बालकनी को सुरक्षित जगह समझ लें, तो बार-बार लौटते हैं और कई बार वहीं घोंसला बनाकर अंडे भी दे देते हैं. उनकी बीट से फर्श, रेलिंग और गमले गंदे हो जाते हैं और कुछ समय बाद बदबू की समस्या भी बढ़ जाती है. खासकर गर्मी और उमस के मौसम में सफाई करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कबूतरों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें बालकनी से दूर रखना जरूरी है. कुछ आसान घरेलू उपाय और थोड़ी सावधानी अपनाकर आप कबूतरों की इस परेशानी से काफी हद तक बच सकते हैं.

पुरानी सीडी से बनाएं चमकता हुआ डर

पेस्ट कंट्रोल एक्सपर्ट के अनुसार, चमकती और हिलती हुई चीजें पक्षियों को किसी जगह पर टिकने से निराश कर सकती हैं. घर में पड़ी पुरानी सीडी इसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है. सीडी को रस्सी से बालकनी की रेलिंग या ऐसी जगह लटका दें जहां हवा चलने पर वह घूमती रहे. इससे पड़ने वाली चमक कबूतरों को वहां बैठने से रोकने में मदद कर सकती है.

Latest and Breaking News on NDTV

मसालों की तेज गंध भी आ सकती है काम

एक्सपर्ट के अनुसार, काली मिर्च या लाल मिर्च जैसे तेज गंध वाले मसालों का इस्तेमाल कबूतरों को किसी जगह से दूर रखने के लिए किया जाता है. इन्हें उन कोनों में थोड़ी मात्रा में रखा जा सकता है जहां कबूतर बार-बार बैठते हैं. सिरके और पानी का हल्का घोल बनााकर बालकनी के कोनों की सफाई भी की जा सकती है. हालांकि, किसी भी पदार्थ को सीधे पक्षियों पर न सही तरीकाा नहीं है.

ये भी पढ़ें- Success Tips: सफलता पाने के लिए रोज खुद से ये कहती हैं Shalini Passi, आप भी कर सकते हैं ट्राय

एल्युमिनियम फॉयल से बनाएं रिफ्लेक्टिव बैरियर

बालकनी की रेलिंग पर एल्युमिनियम फॉयल की कुछ पट्टियां बांधना भी एक आसान तरीका है. हवा में हिलती फॉयल पर पड़ने वाली रोशनी कबूतरों को उस जगह बैठने से निराश कर सकती है. इसे इस तरह लगााएं कि नीचे गिरने या किसी व्यक्ति को चोट लगने का खतराा न हो.

Latest and Breaking News on NDTV

घर से कबूतरों को भगाने के साथ ये सावधानी भी रखें

अगर कबूतरों ने घोंसला बना लिया है तो उसे तुरंत हटाने की कोशिश न करें, खासकर अगर उसमें अंडे या बच्चे हों. घोंसला हटाने से पहले स्थानीय वन्यजीव नियमों और विशेषज्ञ की सलाह लें. बालकनी में खाने के दाने, पानी या बचा हुआ भोजन खुला न छोड़ें. जाली लगाना सबसे प्रभावी बचााव उपायों में से एक है. साथ ही, कबूतरों की बीट सााफ करते समय दस्ताने और मास्क पहनें और जगह को अच्छी तरह साफ रखें.

ये भी पढ़ें- Coconut Peel DIY Hacks: कचरा नहीं हैं नारियल के छिलके, इन 3 तरीकों से करें इस्तेमाल, जानिए हैक्स

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
How To Get Rid Of Pigeons, Kabootar, Pigeons
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com