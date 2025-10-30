Jaya Kishori Motivational Quotes: 'कभी भी अपनी तुलना किसी से न करें..' जया किशोरी के इन मोटिवेशनल विचारों के साथ कीजिए सुबह की शुरुआत

Jaya Kishori Motivational Quotes: हर दिन सुबह की पॉजिटिव शुरुआत करना बहुत ही जरूरी होता है. इससे पूरा दिन सकारात्मकता और खुशी के साथ बीतता है. इसके लिए आप सुबह-सुबह प्रसिद्ध कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी के कुछ मोटिवेशनल विचार पढ़ सकते हैं. उनके विचार भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के साथ-साथ जीवन की हर चुनौती का सामना करने का हौसला भी देते हैं. इसी के चलते आइए जानते हैं जया किशोरी के वे विचार जो आपको पूरे दिन पॉजिटिव बनाए रखेंगे.

1. अपने आप को बड़ा बोलने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, बड़प्पन तो तब नजर आए जब काम आप करें और तारीफ दुनिया करें.

2. जब आप गिरें तो किसी के सहारे का इंतजार न करें, खुद को उठाएं और फिर से शुरुआत करें. अपना स्वयं का सपोर्ट सिस्टम बनें

3. हर दिन अपनी छोटी जीत का जश्न मनाएं, कुछ दिन दुखभरे होते हैं, तो कुछ खुशियों से भरे, जीवन पूरी तरह से संतुलन पर आधारित है, अपने आप में आशा कभी न खोएं.

4. सच्ची पूजा वही है जिसमें इंसान दूसरों की सेवा और भलाई करे.

5. ईश्वर कभी भी हमें किसी परेशानी में नहीं डालते, बल्कि हमारी परीक्षा लेते हैं, ताकि हम और मजबूत बन सकें.

6. जिन्दगी में हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करें, ताकि आप खुद को हर दिन बेहतर बना सकें.

7. अगर मन को जीत लिया तो पूरी दुनिया को जीतना आसान हो जाता है.

8. अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की खुशी में भी अपनी खुशी ढूंढना सीखें.

9. जीवन में गिरना बुरा नहीं, गिरकर उठना सबसे बड़ी जीत है, इसलिए अपनी गलतियों से सीखो उसपर अमल करो.

10. यदि आप वास्तव में ईश्वर के प्रति अपना प्रेम दिखाना चाहते हैं, तो पहले उसके लोगों से प्रेम करना शुरू करें.

11. कभी भी अपनी तुलना किसी से ना करें, सबका जीवन अलग है, कठिनाइयां अलग हैं, राह अलग हैं.

12. सफलता पाने के लिए सबसे बड़ा मंत्र है – कर्म करते रहो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो.

13. कभी-कभी आपको आराम से बैठना चाहिए और अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को हटाकर ब्रह्मांड को कुछ वास्तविक काम करने देना चाहिए.

14. लालच कभी खत्म नहीं होता, जितना मिलेगा उतना और चाहिए होगा, संतोष ही असली धन है.