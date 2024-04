पाना चाहते हैं जया किशोरी जैसा तेज, चेहरे पर लगाएं सिर्फ यह 1 चीज और फिर साफ दिखेगा असर

जया किशोरी के जैसी ग्लोइंग स्किन कैसे पाएं (How to Get Glowing skin like Jaya Kishori)



घर पर रहती हैं जुड़ा बनाकर

जया किशोरी ने अपने एक पॉडकास्ट में पर्सनल लाइफ के बारे में भी जिक्र किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जब भी वे घर पर रहती हैं तो बालों का जुड़ा बनाती हैं और कंफर्टेबल कपड़े पहनकर रहना पसंद करती हैं.



नेचुरल रहना पसंद है

अपने इंटरव्यू में जया किशोरी ने बताया कि वह नेचुरल रहना ज्यादा पसंद करती हैं. उन्हें किसी भी तरह का कोई केमिकल अपने चेहरे पर इस्तेमाल करना पसंद नहीं है.





लगाती हैं ये एक चीज

जया किशोरी ने मीडिया से इंटरव्यू में बातचीत के दौरान इस बात का खुलासा किया कि उनकी ग्लोइंग स्किन के पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि मॉइश्चराइजर है. वे अपने चेहरे पर मॉइश्चराइजर लगातीं हैं जिसे सर्च करने में भी उन्हें काफी समय लगा था.



बीच-बीच में उठता रहता है नाम

जया किशोरी भारत के उन कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर्स में शामिल हैं जिन्हें हर उम्र के लोग अच्छे से पहचानते हैं. जया किशोरी अपने बेबाक और सच कहने के अंदाज के लिए जानी जाती हैं. वे भगवान कृष्ण की भक्त हैं और लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती हैं. उनका उनके माता-पिता से बेहद लगाव है. देश भर में बड़ी संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं.



