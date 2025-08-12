Janmashtami 2025: राधा रानी की तरह करना है शृंगार तो यहां जानिए स्टेप बाय स्टेप कैसे करें Radha Makeup

Janmashtami Makeup: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर हर तरफ त्योहार की धूम होती है. इस दिन रात के समय जागरण का आयोजन किया जाता है, झांकी सजाई जाती है, घर में स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं और बच्चों को राधा रानी (Radha Rani) और श्रीकृष्ण की तरह सजाकर झांकियों पर बैठाया जाता है. लड़कियों के बीच राधा रानी की तरह सजने और संवरने का ट्रेंड भी चल पड़ा है. सोशल मीडिया पर खासतौर से लड़कियां राधा रानी की तरह तैयार होकर फोटो खींचती हैं या रील्स पोस्ट करती हैं. ऐसे में अगर आप भी राधा रानी की तरह तैयार होना चाहती हैं तो यहां जानिए किस तरह स्टेप बाय स्टेप राधा मेकअप (Radha Makeup) किया जा सकता है.

कैसे करें राधा मेकअप | How Do You Create Radha Makeup Look

राधा मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले चेहरे को क्लेंज करें और अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लें.

राधा मेकअप में डुई बेस सबसे अच्छा लगता है और चेहरा खिला-खिला भी नजर आता है. इसीलिए हैवी फाउंडेशन लगाने के बजाय बीबी क्रीम लगाएं या फिर प्राइमर लगाकर हल्का फाउंडेशन लगा लें.

इसके बाद चेहरे पर कंसीलर लगाएं. कंसीलर को आंखों के नीचे, होंठों के किनारों पर और माथे के आसपास लगाएं.

अब आई मेकअप करें. इसके लिए पहले आंखों पर आईशैडो लगाएं. पिंक आईशैडो के ऊपर शिम्मरी आईशैडो बेहद खूबसूरत दिखेगा. इसके बाद लाइनर लगाएं, मस्कारा लगाएं और काजल भी लगा लें. काजल अगर आप पर सूट नहीं करता तो इसे स्किप कर सकते हैं.

गालों पर ब्लश लगाएं. होंठों को आउटलाइन करके लिपस्टिक लगाएं. चीकबोंस और नाक पर हाइलाइटर लगाएं. माथे पर बिंदी सजाएं और ट्रेडिशनल राधा लुक के लिए सफेद और लाल रंग से या सिर्फ सफेद रंग से आइब्रो के ऊपर बिंदी या कोई खूबसूरत पैटर्न लगा लें. इससे पूरे लुक पर चार-चांद लग जाएंगे.

राधा रानी के लुक के लिए कलर थीम सोच लें. पिंक मेकअप (Pink Makeup) या रेड मेकअद दोनों ही बेहद खूबसूरत लगेंगे. सुंदर से गहने पहनना ना भूलें.