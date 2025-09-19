विज्ञापन

Janhvi Kapoor का है ये जलवा, काउगर्ल लुक को देख आपके मुंह से भी निकल जाएगा 'उफ़'

Janhvi Kapoor: जाह्नवी कपूर ने काउगर्ल स्टाइल में ब्राउन कॉर्सेट, मेटैलिक शॉर्ट्स और काउबॉय बूट्स पहनकर सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया. उनका यह स्टाइलिश अवतार फिल्म प्रमोशन के बीच इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है.

स्ट्रैपलेस कॉर्सेट से लेकर काउबॉय बूट्स तक, जान्हवी का लुक है बेहद ग्लैमरस

Janhvi Kapoor look: जाह्नवी कपूर हर बार अपने फैशन गेम से फैन्स को चौंका देती हैं. इस बार भी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा लुक शेयर किया है, जिसने हर किसी को दीवाना बना दिया. काउगर्ल स्टाइल में जाह्नवी ने ग्लैमर को इस तरह बैलेंस किया कि उनके फोटो मिनटों में वायरल हो गए. ब्राउन कॉर्सेट, मेटैलिक शॉर्ट्स और काउबॉय बूट्स में जान्हवी कपूर ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि फैशन में भी ट्रेंडसेटर हैं.

स्ट्रैपलेस कॉर्सेट में जान्हवी का लुक (Janhvi Kapoor cowgirl look)

इस काउगर्ल लुक में जाह्नवी ने ब्राउन स्ट्रैपलेस कॉर्सेट पहना, जिसमें लेस-टाईअप डिटेल थी. यह फिटेड कॉर्सेट उनकी टोंड बॉडी को और निखार रहा था. कॉर्सेट के स्ट्रक्चर्ड डिजाइन और earthy टोन ने उनके लुक को और ज्यादा क्लासी और स्टाइलिश दिया.

Cowboy Boots से एलिवेट हुआ Look (Janhvi Kapoor cowgirl style)

कॉर्सेट के साथ जाह्नवी ने मेटैलिक स्नेकस्किन प्रिंटेड शॉर्ट्स पहने थे. इन शॉर्ट्स की शाइन और ब्राउन कॉर्सेट की मैट फिनिश का कॉन्ट्रास्ट उनके स्टाइल को और हाईलाइट कर रहा था. वहीं क्रीम कलर के नुकीले काउबॉय बूट्स ने पूरे लुक को शार्प और काउगर्ल vibe से भर दिया.

Bronze मेकअप और Natural Glam (Janhvi Kapoor fashion viral)

अपने इस जबरदस्त outfit को जाह्नवी ने सिंपल लेकिन impactful accessories के साथ पेयर किया. उन्होंने चंकी ब्रेसलेट पहना और बालों को मिड पार्टिंग के साथ हल्का कर्ल करके खुला छोड़ा. न्यूड लिप्स और ब्रॉन्ज बेस्ड मेकअप उनके चेहरे को ग्लैमरस (Janhvi Kapoor glamorous photos) और ग्लोइंग लुक दे रहा था.

फिल्म प्रमोशन के बीच ग्लैमरस अंदाज (Janhvi Kapoor latest viral pics)

जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के प्रमोशन में बिज़ी हैं. हर इवेंट में वह नए-नए आउटफिट्स कैरी कर रही हैं, और यह काउगर्ल लुक भी उसी का हिस्सा है. फैन्स कह रहे हैं कि जाह्नवी का ये लुक अब तक का सबसे अलग और एक्सपेरिमेंटल है.

