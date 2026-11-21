हिंदू धर्म में चांदी को सिर्फ धातु नहीं माना जाता है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में इसका विशेष धार्मिक महत्व भी बताया गया है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है. चंद्रमा को मन, शांति और भावनाओं से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि चांदी पहनने से मन शांत रहता है और भावनाओं पर अच्छा असर पड़ता है. हालांकि, कुछ लोगों को चांदी न पहनने की सलाह भी दी जाती है. इसी विषय पर मशहूर ज्योतिषाचार्य नीलम भार्गव ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि किन राशि के जातकों को चांदी पहनने से बचना चाहिए. आइए जानके हैं इनके बारे में-

किस राशि के लिए अच्छी नहीं है चांदी?

ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं. मंगल को साहस, ताकत और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. इस राशि के लोग आमतौर पर जोश के साथ काम करना पसंद करते हैं. ऐसे में चांदी की ठंडी और शांत ऊर्जा मेष राशि के लोगों की तेज ऊर्जा को कम कर सकती है. इससे उनके काम करने के तरीके पर असर पड़ सकता है. इसलिए मेष राशि के लोगों को चांदी पहनने से बचने की सलाह दी जाती है.

सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं. सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान और नेतृत्व का कारक माना जाता है. इस राशि के लोग अपने काम में आगे रहना पसंद करते हैं. चांदी की ऊर्जा सिंह राशि के सूर्य से जुड़ी ऊर्जा को कमजोर कर सकती है. इससे आत्मविश्वास और काम करने के जोश पर असर पड़ सकता है.

इसके अलावा नीलम भार्गव बताती हैं, कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं. बुध को बुद्धि, समझदारी और बातचीत का कारक माना जाता है. इस राशि के लोग हर काम को सोच-समझकर करना पसंद करते हैं. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, चांदी की भावनाओं से जुड़ी ऊर्जा कन्या राशि के लोगों की सोच और दिमाग की स्पष्टता पर असर डाल सकती है. इसलिए इन्हें भी चांदी पहनने से बचना चाहिए.

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, कर्क और मीन राशि के लोगों के लिए चांदी पहनना अच्छा माना जाता है. चांदी की ऊर्जा इन राशियों के लोगों को भावनात्मक रूप से संतुलित रखने में मदद कर सकती है. इससे उनका मन शांत रहता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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