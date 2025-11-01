प्रदूषण खांसी-हांफना का जड़ से कर देगा नाश गुड़, बस 1 चीज के साथ खाएं, डॉक्टर सलीम जैदी ने बताया गंदगी हटाने का तोड़

Vayu pradushan ko kaise roke : दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस वक्त प्रदूषण की मोटी चादर छाई हुई है. हवा में धूल, धुआं और जहरीले कण इतने ज्यादा घुल गए हैं कि सुबह उठते ही गले में खराश और आंखों में जलन महसूस होती है. AQI लगातार गिर रहा है, जिससे सांस लेने में परेशानी, खांसी और बलगम की समस्या आम हो गई है. बच्चे और बुजुर्ग तो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि लंबे समय तक ऐसी हवा में रहने से अस्थमा, सांस की गंभीर दिक्कतें और लंग्स से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

गुड़ बना लंग्स का रक्षक

प्रदूषण के इस दौर में गुड़ शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. डॉक्टर सलीम जैदी बताते हैं कि गुड़ खाने से शरीर में मौजूद जहरीले तत्व बाहर निकलते हैं और लंग्स साफ रहते हैं. यह न सिर्फ ठंड से बचाता है, बल्कि इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है. बस याद रखें, गुड़ का सेवन सही तरीके से और सीमित मात्रा में करें, तभी इसके असली फायदे मिलेंगे.

गुड़ क्यों है सर्दियों का हीरो (Why Jaggery Is Winter's Best Friend)

गुड़ एक नेचुरल स्वीटनर होने के साथ-साथ एक हीलिंग इंग्रीडिएंट भी है. यह शरीर को अंदर से गर्म रखता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. साथ ही, गुड़ पॉल्यूशन से शरीर को बचाने में भी मदद करता है. जब हवा में मौजूद धूल और धुआं हमारे फेफड़ों में चला जाता है, तो गुड़ उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है. इससे फेफड़े मजबूत होते हैं और सांस की समस्या कम होती है.

गुड़ खाने का सही तरीका (Right Way To Eat Jaggery)

गुड़ का सेवन हमेशा सीमित मात्रा में करें. आप इसे अदरक के साथ खा सकते हैं या फिर गुड़ की चाय पी सकते हैं. ये दोनों तरीके सर्दियों में बेहद फायदेमंद हैं. खाना खाने के बाद थोड़ा-सा गुड़ खाने से डाइजेशन बेहतर होता है और पेट हल्का महसूस होता है.

शरीर को गर्म रखता है (Keeps The Body Warm)

गुड़ शरीर में हीट जेनरेट करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है. यही कारण है कि सर्दियों में गुड़ खाने से ठंड से बचाव होता है और शरीर अंदर से मजबूत रहता है.

नेचुरल डिटॉक्स एजेंट (Natural Detoxifier)

गुड़ शरीर को अंदर से साफ करता है. यह लिवर को डिटॉक्स करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है. यानी ये एक परफेक्ट नैचुरल डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम करता है.

पाचन को बेहतर बनाता है (Improves Digestion)

आयुर्वेद में गुड़ को डाइजेस्टिव फायर बढ़ाने वाला माना गया है.खाने के बाद थोड़ा गुड़ खाने से एसिडिटी, गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं दूर रहती हैं.

इम्यूनिटी बढ़ाता है (Boosts Immunity)

गुड़ में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. सर्दियों में इसका सेवन करने से कोल्ड और कफ जैसी सीजनल बीमारियों से बचाव होता है.

कब्ज से राहत देता है (Relieves Constipation)

गुड़ एक माइल्ड लैक्सेटिव की तरह काम करता है. अगर रोज़ थोड़ा गुड़ खाया जाए तो कब्ज की समस्या दूर रहती है और डाइजेशन बेहतर होता है.

आयरन और मिनरल्स का स्रोत (Rich Source Of Iron & Minerals)

गुड़ एक नेचुरल आयरन सप्लीमेंट है. यह हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है और खासकर महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है. साथ ही इसमें मौजूद पोटैशियम और मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं.

एनर्जी और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है (Boosts Energy & Metabolism)

गुड़ का रेगुलर सेवन शरीर की मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, जिससे आप दिनभर एनर्जेटिक महसूस करते हैं और थकान दूर रहती है.