Jaggery and sesame ladoos in winter for strong immunity : सर्दी (Winter) के मौसम में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी होता है. ठंड के कारण सर्दी खांसी होने का खतरा ज्यादा होता है. इस समय बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है इसलिए हम अपनी डाइट में बहुत सारी फायदेमंद चीजों का शामिल कर सकते हैं. सर्दी के मौसम में ड्राई फ्रूट्स और गुड़ को डाइट मे शामिल करने की सलाह दी जाती है. क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है. इस मौसम में लोग ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बनाकर खाना बहुत पसंद करते हैं. हालांकि ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाना बहुत खर्चीला होता है. ऐसे में गुड़ के साथ सफेद तिल के लड्‌डू (Jaggery and sesame ladoos) कम खर्च में तैयार हो जाते हैं. यह सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. आइए जानते हैं कैसे बना सकते हैं गुड़ और सफेद तिल के लड्‌डू और इसके फायदे (Benefits of Jaggery and sesame ladoos) ..

सफेद तिल में पोषक तत्वों का खजाना होता है. इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, आयरन, ओमेगा 6, मैग्नीशियम, फास्फोरस पाया जाता है. गुड़ में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्निशयम, पोटेशियम, जिंक और कॉपर जैसे मिनरल्स की भरमार होती है. इसके अलावा तिल और गुड़ दोनों की तासीर गर्म होती है. तिल और गुड़ से तैयार लड्‌डू सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं. यह प्लांट प्रोटीन का बेहतरीन विकल्प है.

तिल और गुड़ के लड्‌डू सर्दी के मौसम में बॉडी को गर्म रखने में मदद करते हैं. इससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है. यह इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है जिससे सर्दी खांसी से लेकर अन्य बीमारियों से बचने में मदद मिलती है. गुड़ और तिल में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस बोन्स को मजबूत बनाते हैं. तिल में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटेरी गुण के कारण बॉडी मे सूजन से बचाव होता है.

इन लड्‌डूओं के फाइबर रिच होने के कारण यह सिस्टम से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में भी मदद करती हैं. इससे पाचन क्रिया को काम करने में आसानी होती है.

सर्दी के मौसम में बाल और त्वचा से संबंधित परेशानियां भी बढ़ जाती है. तिल और गुड़ में मौजूद जिंक हेयर और स्किन के लिए फायदेमंद है. तिल के लड्डू विटामिन ई से भरपूर होते हैं, जो एजिंग के असर को कम करते हैं.

सामग्री

दो कप सफेद तिल

एक कप गुड़

एक कप कटे हुए बादाम व अन्य ड्राई फ्रूट्स

एक चम्मच घी

सबसे पहले सफेद तिल को अच्छे से साफ करें और कड़ाही में डालकर मध्यम आंच पर भून लें. तिल सुनहरा हो जाने पर आंच बंद कर दें.

तिल के ठंडे हो जाने पर उसे मिक्सी में दरदरा पीस लें.

अब आंच पर कहाड़ी रखें और उसमें गुड़ डाल दें. मीडियम आंच पर गुड़ को पिघलने दें और उसमें घी डाल दें.

गुड़ के अच्छी तरह से पिघल जाने पर आंच बंद कर दें और उसमें तिल और ड्राई फ्रूट्स डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स करें.

अब दोनों हथेलियों पर पानी लगाकर थोड़ा सा मिश्रण लें और उसे लड्‌डू का आकार दें.

लीजिए सर्दी के मौसम में आपको फिट रखने के लिए सस्ता मगर बेहद फायदेमंद तिल और गुड़ के लड्‌डू तैयार हैं. आप इन्हें एक माह तक स्टोर कर के भी रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.