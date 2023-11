क्या रोजाना मुट्ठी भर भरकर खाते हैं आप बादाम, तो एक बार जान लीजिए ज्यादा Almonds खाने के नुकसान

Badam Disadvantages : रोज ज्यादा बादाम खाने से बचें.

How Much Almonds Should One Eat: बादाम वैसे तो बादाम शरीर को भरपूर पोषण (Nutrients) और दिमाग को तरावट देने वाला सूखा मेवा है. बादाम के गुणों और शरीर को उससे मिलने वाले फायदों की फेहरिस्त काफी लंबी है. लेकिन यदि आपने बादाम से मिलने वाले फायदों (Almond Benefits) के चक्कर में अपने आहार में इसकी मात्रा काफी बढ़ा ली है तो सावधान हो जाएं. जरूरत से ज्यादा बादाम का सेवन करने से लेने के देने भी पड़ सकते हैं. यहां हम जानेंगे की ज्यादा बादाम खाने से शरीर को क्या और किस तरह का नुकसान हो सकता है. (Sideeffects Od Almonds)