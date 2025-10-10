कितने महीने के बच्चे को करवट लेकर सुला सकते हैं? बच्चों की डॉक्टर से जान लें जवाब

Can babies sleep on their side: छोटे बच्चे का ख्याल रखने के लिए उससे जुड़ी हर छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है. खासकर सोते समय बच्चे पर ध्यान देना जरूरी है. कई बार बच्चे सोते-सोते खुद ही करवट ले लेते हैं या साइड में पलट जाते हैं. वहीं, कई बार माता-पिता सोचते हैं कि लंबे समय तक पीठ के बल लेटना बच्चा के लिए सही नहीं है ऐसे में वे खुद ही थोड़ी देर के लिए बच्चे को करवट लेकर सुलाने लगते हैं. लेकिन क्या ऐसा करना सही है? आइए जानते हैं इस बारे में एक्सपर्ट की राय.

क्या नवजात बच्चे को करवट लेकर सुलाना सही है?

इसे लेकर मशहूर पीडियाट्रिशियन निमिशा अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में बच्चों की डॉक्टर बताती हैं, जब तक बच्चा खुद से रोलिंग ओवर (करवट बदलना या पलटना) नहीं सीखता, तब तक उसे करवट या पेट के बल सुलाना सुरक्षित नहीं होता. नवजात शिशु अगर करवट लेकर सोए तो सोते-सोते पेट के बल पलट सकता है, जिससे सडन इंफेंट डेथ सिंड्रोम (SIDS) का खतरा बढ़ जाता है. SIDS एक ऐसी स्थिति है जिसमें नींद के दौरान बच्चे की सांस रुक सकती है. इसलिए छोटे बच्चे को हमेशा पीठ के बल सुलाना सबसे सुरक्षित माना जाता है.

इस सवाल का जवाब देते हुए पीडियाट्रिशियन बताती हैं, जब बच्चा लगभग 6 से 7 महीने का हो जाता है और खुद से पलटना सीख जाता है, तब अगर वह करवट लेकर सोता है तो चिंता की बात नहीं है. इस उम्र तक बच्चे की गर्दन और शरीर की मांसपेशियां इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वह अपने आप अपनी पोजिशन बदल सकता है. यानी अगर उसे सांस लेने में परेशानी होती है, तो वह खुद पलट सकता है.

पीडियाट्रिशियन आगे कहती हैं, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (AAP) की गाइडलाइंस के अनुसार, बच्चे को 1 साल की उम्र तक हमेशा पीठ के बल सुलाना सबसे सुरक्षित है. इसके साथ कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है. जैसे-

बच्चे का गद्दा सख्त और सीधा होना चाहिए.

बच्चे के आसपास कोई तकिया, खिलौना या भारी कपड़ा नहीं होना चाहिए.

बहुत नरम बिस्तर या गद्दा इस्तेमाल न करें.

साथ ही बच्चे को कमरे में सही तापमान पर सुलाएं, न ज्यादा गर्मी हो न ठंड.

अगर बच्चा खुद करवट लेकर सो जाए, तो हर बार उसे सीधा करने की जरूरत नहीं, लेकिन ध्यान रखें कि वह पेट के बल न सोए. सोते समय बच्चे की निगरानी करें, खासकर पहले कुछ महीनों में.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.