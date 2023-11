फ्रिज में क्या आप भी रखते हैं गूंथा हुआ आटा, इनसे बनी रोटियां बना सकती हैं बीमार, आज ही सुधार लें ये आदत

how to store flour to prevent bugs : फ्रिज में गूुंथा आटा रखने से पहले यह पढ़ लीजिए.

खास बातें रात में आटा गूंथ कर रखते हैं आप.

और सुबह उससे रोटी बनाते हैं.

एक बार उस आटे से होने वाले नुकसान जान लें.

HealthTips: व्‍यस्‍त जिंदगी में सुबह सुबह उठकर जल्‍दी जल्‍दी रोटियां बनाना एक मुश्किल काम लगता है. इस काम को आसान बनाने के लिए अधिकतर घरों में लोग रात के वक्‍त ही आटा गूंथकर फ्रिज में रख देते हैं (Keep the kneaded dough in the refrigerator) और उस आटे से सुबह फटाफट रोटियां या पराठे बनाकर बच्‍चों को ब्रेकफास्‍ट (Breakfast) और टिफिन में दे देते हैं. ऐसा करने से समय की बचत हो जाती है और सुबह सुबह मेहनत भी कम लगता है. लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि जिस आटे को आप रात के वक्‍त फ्रिज में रख रहे हैं, सुबह होते होते उस आटे में कई ऐसे बैक्‍टीरिया (Bacteria) पनप जाते हैं जो सेहत को बिगाड़ सकते हैं. यहां हम बता रहे हैं कि आटा फ्रिज में रखने से क्‍या परेशानियां हो सकती हैं और यह सेहत कितना नुकसान पहुचा सकता है.