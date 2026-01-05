कैसे करें सरसों के तेल की शुद्धता की पहचान? ये रही 4 आसान टिप्स, मिनटों में लग जाएगा असली-नकली का पता

Asali Sarson ke Tel ki Pehchan Kaise Karen: सरसों के तेल में बना खाना न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. इसमें विटामिन ई, ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड के साथ एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा और बालों के लिए भी लाभकारी होते हैं. लेकिन आजकल मिलावट के दौर में बाजारों में नकली सरसों के तेल की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ गई है. यह देखने में एकदम असली तेल की तरह होता है, इसलिए लोग इसकी पहचान नहीं करपाते हैं. नकली सरसों का तेल शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है. इसी कड़ी में आज हम आपको ऐसी 4 टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप सरसों के तेल की शुद्धता की पहचान मिनटों में कर सकेंगे. आइए जानते हैं...

1. फ्रिज में रख कर करें टेस्ट

सरसों के तेल की शुद्धता का टेस्ट आप फ्रिज में रखकर भी कर सकते हैं. इसके लिए आप एक कटोरी में सरसों का तेल डालें और फ्रीजर में रख दें. इसके बाद अगर तेल जम जाता है या सफेद दाग दिखने लगते हैं, तो समझ जाएं कि तेल नकली है. वहीं, असली तेल जमता नहीं है और किसी भी तरह के दाग नजर नहीं आते हैं.

जब भी आप असली सरसों के तेल को कढ़ाई में पकाने के लिए डालेंगे, तो उसमें से धुआं निकलेगा और तीखी गंध आंखों में महसूस होगी. वहीं, नकली सरसों के तेल में ज्यादा धुआं नहीं निकलता है और गंध भी आंखों में महसूस नहीं होती है.

असली सरसों के तेल का रंग हल्का पीला और सुनहरा होता है, जो इसकी शुद्धता की पहचान है. यह रंग प्राकृतिक और साफ दिखाई देता है. दूसरी ओर, नकली या मिलावटी सरसों के तेल में ऐसा रंग नहीं होता. इसका रंग हल्का सफेद, फीका या धुंधला हो सकता है. ऐसे में तेल खरीदते समय उसके रंग पर ध्यान जरूर दें.

सरसों के तेल की शुद्धता की पहचान आप सफेद पेपर से भी कर सकते हैं. इसके लिए आप एक सफेद कागज लें और उसपर तेल की कुछ बूंदे डालें. इसके बाद अगर पेपर पर पीला दाग और चिपचिपापन दिखाई देने लगता है, तो समझ जाएं कि तेल असली है. वहीं, नकली तेल से ऐसा ज्यादा गहरा पीला दाग देखने को नहीं मिलेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.