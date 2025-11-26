रात को सोने से पहले बच्चे को दूध पिलाना चाहिए या नहीं? बच्चों के डॉक्टर से जान लें जवाब

Should we give milk to kids at night: रात को सोने से पहले बच्चे को दूध पिलाना एक आम आदत है. लगभग हर घर में ऐसा होता है. माता-पिता सोचते हैं कि दूध पीने से बच्चा जल्दी सो जाएगा और उसे ताकत भी मिलेगी. लेकिन क्या रात में दूध पिलाना हमेशा सही होता है? इसे लेकर बच्चों के डॉक्टर रोहित भारद्वाज ने कुछ जरूरी बात बताई हैं. पीडियाट्रिशियन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि सोने से पहले दूध पिलाने से बच्चे के शरीर पर कैसा असर होता है या ऐसा करना कितना ठीक है. आइए जानते हैं इस बारे में-

क्या कहते हैं पीडियाट्रिशियन?

डॉक्टर रोहित भारद्वाज बताते हैं, दिन के समय बच्चे को दूध देना बिल्कुल ठीक रहता है. हालांकि, कई बार रात को दूध देना बच्चे में कई परेशानियों का कारण बन सकता है. कई बार रात में बच्चों को अचानक खांसी, बलगम जैसा अहसास, सांस भारी लगना या नींद बार-बार टूटना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. अक्सर इसे सर्दी-जुकाम समझ लिया जाता है, जबकि 60% मामलों में इसका कारण दूध होता है.

डॉक्टर के अनुसार, जब बच्चे को सोने से ठीक पहले दूध या इसके साथ बिस्किट, कुकीज, रस्क या मीठा स्नैक दिया जाता है, तो यह पेट में सही तरीके से पच नहीं पाता. रात में बच्चा जब लेटता है, तो दूध और इन मीठी चीजों का मिश्रण एसिड रिफ्लक्स पैदा करता है. यही रिफ्लक्स खांसी, गले में कफ जैसा अहसास, बेचैनी और नींद टूटने का कारण बनता है. ये कोई इन्फेक्शन नहीं होता बल्कि खानपान की आदत से जुड़ी परेशानी है. अच्छी बात ये है कि केवल रूटीन बदलने से ही यह समस्या ठीक हो सकती है.

इसके लिए डॉक्टर रोहित भारद्वाज ने कुछ आसान सुझाव दिए हैं. जैसे-

सोने से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले बच्चे को दूध दें.

दूध के साथ बिस्किट, रस्क, कुकीज, चॉकलेट या मीठा स्नैक न दें.

बच्चे को रात के समय हल्का और हेल्दी खाना दें, साथ ही बहुत लेट डिनर न कराएं.

इन सब से अलग अगर रात में खांसी हो तो बच्चे का सिर थोड़ा ऊंचा रखकर सुलाएं.

इन छोटे बदलावों से बच्चे को रात में आरामदायक नींद मिल सकती है और खांसी-कफ की समस्या भी कम होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.