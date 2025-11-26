मेरा बच्चा हर समय थका हुआ क्यों रहता है? डॉक्टर ने बताए 3 सबसे बड़े कारण, जानें बच्चे में एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या करें

Sudden extreme fatigue in child: आजकल कई पैरेंट्स यह शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा हमेशा थका-थका रहता है. बच्चा स्कूल से आने के बाद कुछ और कर ही नहीं पाता है या हल्की मेहनत करने के बाद सुस्त पड़ जाता है. अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर होम्योपैथी डॉक्टर कल्पना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने इस तरह कम उम्र में बच्चे के बार-बार थक जाने के संभव कारण बताए हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे बच्चों में होने वाली इस थकान को कैसे दूर करें.

बच्चों को अपने माता-पिता के साथ कब तक सोना चाहिए? पीडियाट्रिशियन से जान लें जवाब

क्या कहती हैं डॉक्टर?

होम्योपैथी डॉक्टर बताती हैं, बच्चे का कभी-कभी थकना आम बात है. हालांकि, अगर ऐसा बार-बार हो रहा है, या बच्चा हमेशा सुस्त रहने लगा है, तो इसके पीछे 3 कारण जिम्मेदार हो सकते हैं.

आयरन, विटामिन-D, विटामिन-B12 और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व शरीर को एनर्जी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. अगर बच्चे की डाइट में इनमें से किसी की भी कमी हो जाए तो उसका शरीर कमजोर महसूस करता है और वह जल्दी थकने लगता है. कई बच्चे पानी बहुत कम पीते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन होता है और थकान तेजी से बढ़ती है. इसलिए बच्चे के भोजन में हरी सब्जियां, दाल, अंडा, दूध-दही, सूखे मेवे और मौसमी फल शामिल करें. साथ ही दिन भर में थोड़ा-थोड़ा करके पानी पिलाते रहें ताकि शरीर हाइड्रेट रहे.

बच्चों का शरीर लगातार बढ़ रहा होता है, ऐसे में हार्मोनल बदलाव होना स्वाभाविक है. अगर बच्चा पर्याप्त नींद नहीं ले पा रहा है या उसका रूटीन बिगड़ा हुआ है तो हार्मोन असंतुलित होने लगते हैं. इसका सीधा असर एनर्जी लेवल पर पड़ता है और बच्चा हर समय सुस्ती महसूस करता है. ऐसे में बच्चे को आराम दें. रोजाना कम से कम 8-10 घंटे की नींद जरूरी है. सोने-जागने का समय तय रखें और रात में टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल कम करवाएं ताकि नींद गहरी आए और पूरी हो सके.

डिजिटल गैजेट्स के कारण बच्चे खेल के मैदान से दूर होते जा रहे हैं. लंबे समय तक मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर पर बैठे रहने से शरीर की मांसपेशियां सक्रिय नहीं रहतीं और स्टैमिना भी घटने लगता है. जब गतिविधि कम होती है तो मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है और बच्चा जल्दी थक जाता है. इसलिए बच्चे को रोज कम से कम 1 घंटे आउटडोर खेलने दें, साइकिलिंग या हल्की एक्सरसाइज जरूर करवाएं. इससे शरीर में ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और एनर्जी लेवल नेचुरली बढ़ता है.

इस तरह छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप अपने बच्चे की सेहत में सुधार कर सकते हैं. इससे आपका बच्चा एक्टिव रहेगा, हर काम को बेहतर तरीके से कर पाएगा और उसका पढ़ाई में भी बेहतर मन लगेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.