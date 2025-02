Bath after Breakfast: आमतौर पर कहा जाता है कि स्वस्थ रहने के लिए सही डाइट का होना बहुत जरूरी होता है. सही डाइट अच्छी बात है लेकिन सही डाइट के साथ साथ सटीक डेली रूटीन यानी दिनचर्या का होना भी बहुत अहम होता है. अगर आप डाइट सही लेंगे लेकिन दिनचर्या पर ध्यान नहीं देंगे तो आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह पाएंगे. सही दिनचर्या में नाश्ते से पहले स्नान (harm of bathing after breakfast) को जरूरी कहा गया है. लेकिन आज के दौर में लोग सुबह नाश्ता करने के बाद ही नहाने जाते हैं. कई लोग तो दोपहर के बाद चार बजे भी नहाने घुस जाते हैं. देखा जाए तो सेहतमंद शरीर के लिए ये घातक हो सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि स्नान नाश्ते से पहले हो जाना चाहिए. अगर आप नाश्ता करने के बाद नहाने (what happens if we bath after Breakfast) जाते हैं तो इससे आपकी सेहत को कई तरह के नुकसान (Side Effects of Bathing After Breakfast) हो सकते हैं. चलिए जानते हैं कि नाश्ता करने के बाद नहाने से क्या नुकसान हो सकते हैं.

नाश्ते के बाद नहाने के नुकसान (Side Effects of bathing after Breakfast)

आयुर्वेद में कहा गया है कि नाश्ता करने के बाद नहाने से शरीर के तत्वों में असंतुलन पैदा हो जाता है. अगर आप नाश्ता करने के बाद नहाने जाते हैं तो शरीर के वात, वायु, कफ और पित्त का संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर बीमार होने लगते हैं. नाश्ता करने के बाद नहाने से शरीर को उतनी ऊर्जा नहीं मिलती जितनी नाश्ता करने से पहले नहाने पर मिलती है. नाश्ता करने के बाद शरीर का अग्नि तत्व पानी के संपर्क में आने पर गलत तरह से रिएक्ट करता है और इससे शरीर कई तरह की परेशानियों का शिकार हो सकता है.

पाचन तंत्र कमजोर होता है

नाश्ते के बाद नहाने से पाचन क्रिया यानी कि डाइजेशन पर बुरा असर पड़ता है. जब भोजन करने बाद आप शरीर पर पानी डालते हैं तो पेट के आस पास की ब्लड वैसल्स ठंडी होकर कमजोर होने लगती हैं. इससे मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर पड़ता है और डाइजेशन प्रोसेस धीमी होने लगती है. डाइजेशन प्रोसेस धीमी होने पर पाचन सही से नहीं हो पाता और पेट में दर्द होने लगता है. ऐसे में कब्ज, ब्लोटिंग, गैस के साथ साथ जी मिलचाना और उल्टी होने की समस्या भी हो सकती है.

इम्यूनिटी कमजोर होना

नाश्ता करने के बाद नहाने से शरीर की इम्यूनिटी पर बुरा असर पड़ता है. हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि खाली पेट स्नान करने से शरीर का इम्यून सिस्टम स्टिम्युलेट होता है और उसकी हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाती है. यानी अगर आप खाली पेट नहाते हैं तो आपका शरीर बाहरी बीमारियों से अच्छी तरह लड़ पाएगा. लेकिन अगर आप नाश्ता करने के बाद नहाते हैं तो इससे शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है जिससे शरीर बाहरी बीमारियों का सामना करने में अक्षम हो जाता है.

तापमान में आती है गिरावट

नाश्ते के बाद नहाने से शरीर के तापमान में गैर जरूरी गिरावट आ जाती है जिससे डाइजेशन प्रोसेस पर भी असर पड़ता है. जब आप नहाते हैं तो शरीर का तापमान काफी गिर जाता है. आपके पेट में खाना पचाने के लिए जठराग्नि को कम तापमान से नुकसान पहुंचता है. इससे पेट खराब होने की समस्या हो सकती है.

नाश्ते से पहले नहाने के फायदे ( Benefits of bathing Before Breakfast)

देखा जाए तो सुबह भोजन करने से पहले नहाना काफी सही दिनचर्या है. अगर आप खाली पेट नहाते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और आपके शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है. नाश्ता करने से पहले नहाने पर शरीर के पानी को बाहर के पानी से वाइब्स मिलती है. इससे शरीर को एनर्जी मिलती है. इसलिए स्नान नाश्ता करने से पहले ही करना चाहिए. अगर आप नाश्ते से पहले नहीं नहा पाए हैं तो नाश्ता करने के तुरंत बाद बिलकुल न नहाएं. नाश्ता करने के एक घंटे बाद ही नहाना सही होगा. नाश्ता करने के बाद पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है, उसे प्रोसेस करने के 40 से 50 मिनट बाद ही नहाना सही रहता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.