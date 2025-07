AC Water Safe or Not for Shower: गर्मी के मौसम में सुपरकूल रहने के लिए ज्यादातर लोग एयर कंडीशनर (AC) का यूज करते हैं. एसी चलाते समय आपने अक्सर देखा होगा कि उससे एक पाइप के जरिए लगातार पानी बाहर निकलता रहता है. बहुत से लोग इस पानी को खराब मानकर छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग इसका यूज (Uses of air conditioner waste water for household) गार्डन, पोछा लगाने में करते हैं. कुछ लोग तो इससे नहाने (Is AC water safe for bathing on skin) तक की सोचते हैं. लेकिन एक सवाल जो अक्सर उठता रहता है कि क्या वाकई एसी का अपशिष्ट जल (Condensate Water) नहाने के लिए सेफ है, या फिर इसके नुकसान (What are the side effects of using ac water) हो सकते हैं. आइए एक्सपर्ट्स और रिसर्च के आधार पर जानते हैं.

एसी के पानी का नेचर क्या होता है (What is the nature of AC water)



एयर कंडीशनर से निकलने वाला पानी हवा में मौजूद नमी (Humidity) को गाढ़ा करके बनता है. जब गर्म हवा AC की कूलिंग कॉइल्स से टकराती है, तो उसमें मौजूद वॉटर वेपर पानी बनकर नीचे टपकने लगता है. इस पानी को कंडेनसेट वॉटर कहते हैं, जो दिखने में तो साफ और ठंडा होता है, लेकिन इसमें कई छिपे तत्व हो सकते हैं.

क्या AC का पानी वास्तव में साफ होता है



एक रिसर्च के अनुसार, 'कंडेनसेट वाटर में मिनिरल्स कम होते हैं, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से कलेक्ट किया जाए तो इसमें धूल, फफूंद, मेटल आयन (जैसे AC कॉइल से तांबा या एल्यूमीनियम) जमा हो सकते हैं और यहां तक कि बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं.' मतलब ये पानी मिनरल्स से मुक्त होता है यानी इसमें हार्डनेस नहीं होती, लेकिन इसमें ऐसे तत्व हो सकते हैं, जो स्किन एलर्जी, फंगल इंफेक्शन या बाल झड़ने जैसी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं. खासकर तब, जब पानी स्टोर करके इस्तेमाल किया जाए.

क्या कहते हैं स्किन एक्सपर्ट्स



स्किन स्पेशलिस्ट्स् (Dermatologist) के मुताबिक, 'AC का अपशिष्ट जल स्किन पर ड्राईनेस ला सकता है, क्योंकि उसमें मिनरल्स की कमी होती है. अगर इस पानी को खुले बर्तन में स्टोर करते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया या फंगस भी पनप सकते हैं.' एक्सपर्ट्स कहते हैं, AC के पाइप से निकलते पानी से कभी नहीं नहाना चाहिए.'

एसी का पानी किसके लिए ज्यादा खतरनाक



बच्चों और बुजुर्गों की स्किन बेहद सेंसिटिव होती है. अगर AC का पानी दूषित हुआ और उससे नहाया गया, तो उनके शरीर पर रैशेज, खुजली या एलर्जी होने का खतरा कहीं ज्यादा होता है. इसलिए ऐसे लोगों के लिए तो इसका यूज पूरी तरह से अवॉयड करना चाहिए.

एसी का पानी नहाने के लिए क्यों सही नहीं है (Why AC water is not good for bathing)

1. मिनरल्स की कमी से स्किन ड्रायनेस की समस्या हो सकती है.

2. पाइप या कूलिंग कॉइल के मेटल्स से स्किन एलर्जी का खतरा

3. स्टैंडिंग वॉटर में बैक्टीरिया से फंगल इंफेक्शन

4. साफ दिखने के बावजूद इसमें काफी खतरनाक तत्व छिपे होते हैं.

किन काम में यूज कर सकते हैं AC वाटर (AC Water Uses)

पौधों को पानी दे सकते हैं लेकिन पानी रोज-रोज बदलते रहें.

फर्श की सफाई (पोछा)

कार-बाइक धोने के लिए

बाथरूम फ्लशिंग

एसी बैटरी या इन्वर्टर पानी की जगह अगर डिस्टिल्ड टाइप हो

क्या किसी फिल्टर से एसी के पानी को सुरक्षित बना सकते हैं

1. यूवी या फिर आरओ बेस्ड फिल्टर सिस्टम लगाकर इस पानी को साफ किया जा सकता है, लेकिन नहाने में यूज नहीं करना चाहिए.

2. पानी को क्लोरिन या फिटकरी डालकर डिसइंफेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन ये प्रॉसेस घरेलू यूज के लिए ठीक नहीं है.

3. छोटे लेवल पर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर भी बैक्टीरिया को कुछ हद तक रोक सकता है. लेकिन ये उपाय भी 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं देते.