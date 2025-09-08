विज्ञापन

आयरन की कमी से जूझ रहे हैं 60% बच्चे, डॉक्टर ने बताया किस सूप को पीने पर दूर होगी Iron Deficiency

Iron Rich Soup: आयरन की कमी से बच्चे को अनीमिया हो सकता है. ऐसे में इस आयरन की कमी को समय रहते पूरा करना जरूरी होता है. यहां जानिए कौनसा सूप पिलाने पर बच्चे के शरीर में हुई आयरन की कमी पूरी हो सकती है.

Read Time: 3 mins
Share
आयरन की कमी से जूझ रहे हैं 60% बच्चे, डॉक्टर ने बताया किस सूप को पीने पर दूर होगी Iron Deficiency
Iron Deficiency In Children: कैसे पूरी करें बच्चे की आयरन की कमी.

Iron Rich Foods: बच्चे को सही तरह से बढ़ने के लिए और शरीर की सही वृद्धि और विकास के लिए सभी पोषक तत्वों, विटामिन और खनिजों की जरूरत होती है. अक्सर ही किसी एक या 2 न्यूट्रिएंट्स की कमी बच्चे की ग्रोथ में बाधा बनती है. ऐसा ही एक महत्वपूर्ण खनिज है आयरन (Iron) जिसकी कमी बच्चे की सेहत को कई तरह से प्रभावित करती है. आयरन फेफड़ों से शरीर के बाकी हिस्सों तक खून पहुंचाने में मदद करता है. अगर बच्चे को खानपान में पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं मिलता है तो शरीर में आयरन की कमी (Iron Deficiency) होने लगती है. कम आयरन लेवल्स से शरीर में पर्याप्त हेल्दी ब्लड सेल्स नहीं रहते हैं जोकि ऑक्सीजन लेकर जाने के लिए जरूरी हैं. इसे अनीमिया की दिक्कत कहा जाता है. ऐसे में कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट पवन मांडविया ऐसे सूप के बारे में बता रहे हैं जिसे बच्चे को पिलाया जाए तो आयरन की कमी पूरी हो सकती है. डॉक्टर ने इस सूप को बनाने का तरीका भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है.

चाहते हैं कि बच्चे बने कोंफिडेंट तो जरूर करें ये 5 काम, थेरैपिस्ट ने दिए टिप्स, हर मुश्किल सुलझा लेगा बच्चा

बच्चे को पिलाएं आयरन से भरपूर सूप | Iron Rich Soup For Babies

डॉ. मांडविया का कहना है कि भारत में तकरीबन 60% बच्चों में आयरन की कमी होती है. लेकिन, आयरन के ड्रॉप्स कड़वे होते हैं इसीलिए बच्चे इसे सही तरह से नहीं पीते हैं. ऐसे में इस आयरन से भरपूर सूप (Iron Rich Foods) को बनाकर बच्चे को पिलाया जा सकता है.

आयरन से भरपूर सूप बनाने के लिए आपको गाजर, चुकुंदर और लहसुन को अच्छे से उबालना है. अब इसे पीसकर प्यूरी तैयार करनी है. प्यूरी बनाने के बाद इसमें एक चम्मच मक्खन डालें. गाजर और चुकुंदर में आयरन की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है. इससे बच्चे का हीमोग्लोबिन बढ़ता है. साथ ही, इस सूप से बच्चे को प्रोटीन और विटामिन भी मिलते हैं जिससे बच्चे के एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं और वजन बढ़ने में मदद मिलती है सो अलग.

बच्चे की डाइट में जरूर शामिल करें ये चीजें

डॉक्टर की सलाह है कि बच्चे की डाइट में कुछ चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए जिससे बच्चे की सेहत दुरुस्त रहेगी. हेल्दी डाइट में टोफू, ड्राइड बींस, मटर, ड्राइड फ्रूट्स, आयरन फॉर्टिफाइड सीरियल्स और ब्रेड और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle, Iron Rich Foods, Iron Deficiency, Iron Rich Soup, Baby's Health
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com