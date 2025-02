लद्दाख की ब्यूटी करें एक्सप्लोर, अब बजट की भी नो टेंशन, IRCTC का ये टूर पैकेज है पॉकेट फ्रेंडली

IRCTC Ladakh Tour Package: लद्दाख भारत का एक अनोखा और सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन है, जहां पर आप साल के केवल कुछ महीनों में ही जा सकते हैं. यहां पर दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील पैंगोंग झील (Ladakh Ka Tour) है. इतना ही नहीं इसे भारत का एकमात्र ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है. यहां आपको नेचुरल ब्यूटी के साथ ही बौद्धिक कल्चर, एडवेंचर एक्टिविटी (Ladakh Me Ghumne Layak Jagah) के साथ ही कई बेहतरीन चीजों का लुत्फ उठाने का मौका भी मिलता है. इसे "लैंड ऑफ हाई पासेज" भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं. ऐसे में अगर आप भी लद्दाख जाना चाहते हैं लेकिन बजट में टूर प्लान करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी आपके लिए एक बेहतरीन टूर पैकेज लेकर आया है. जिसे आप अपने लद्दाख ट्रिप (Cost Of Ladakh Tour Package) के लिए चुन सकते हैं.

आईआरसीटीसी लद्दाख टूर पैकेज की खासियत (Features Of IRCTC Ladakh Tour Package)

आईआरसीटीसी एक बेहतरीन लद्दाख टूर पैकेज लेकर आया है.

आईआरसीटीसी का यह टूर पैकेज 6 रात और 7 दिन का होगा.

इस टूर पैकेज के लिए आपको 60700 का भुगतान करना होगा.

लद्दाख के इस आईआरसीटीसी टूर पैकेज में आपको खाने पीने से लेकर रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

लद्दाख के इस टूर पैकेज में आप शांति स्तूप, लेह पैलेस, हॉल ऑफ फेम, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, नुब्रा घाटी या फूलों की घाटी, दीक्षित और हुंदर गांव समेत कई बेहतरीन जगह घूम सकेंगे.

आईआरसीटीसी के इस पैकेज को बुक करने के लिए आप https://www.irctctourism.com/pacakage_description?packageCode=WMA49 वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी हासिल कर सकते है.

लद्दाख टूर पैकेज की अन्य खास बातें (Special Features Of Ladakh Tour Package)

लद्दाख के लिए आपको फिक्स्ड डिपार्चर सुविधा मिलेगी.

आईआरसीटीसी के इस पैकेज में आप शांति से लद्दाख की खूबसूरती का मजा ले सकें.

आईआरसीटीसी के टूर पैकेज में एलटीसी का फायदा भी लिया जा सकता है.

लद्दाख जाने का सबसे अच्छा समय (Best Time To Visit Ladakh)

लद्दाख टूर प्लान करने के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से लेकर जुलाई तक का होता है.

इस दौरान लद्दाख का तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है.

यहां पर एडवेंचर एक्टिविटीज के अलावा कई गुरुद्वारा और मंदिर भी हैं.

लद्दाख जाने का रास्ता (Best Route To Ladakh)

लद्दाख जाने के लिए आप श्रीनगर से ज़ोजी ला पास के रास्ते से आ सकते हैं.

मनाली रोहतांग रास्ते से भी लद्दाख तक पहुंचा जा सकता है.

दिल्ली से सीधी बस सुविधा भी उपलब्ध होती है.

लद्दाख तक पहुंचाने के लिए फ्लाइट लेकर आप कुशोक बकुला रिम्पोछे एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं.

लद्दाख टूर पर क्या करें (What To Do On Ladakh Tour)

लद्दाख टूर पर आप बाइक राइडिंग कर सकते हैं.

लद्दाख टूर पर कैंपिंग के लिए पैंगोंग और त्सो मोरीरी झील बेस्ट ऑप्शन है.

लद्दाख गए और ट्रैकिंग ना की ऐसा तो हो नहीं सकता है. यहां पर आप मार्खा वैली, चादर ट्रैक पर ट्रैकिंग कर सकते हैं.

लद्दाख का लोकल फूड तिब्बती खाना, थुकपा, मोमोज, बटर टी जैसी चीजों का लुत्फ उठा सकते हैं.

