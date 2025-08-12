International Youth Day 2025: आज है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, जानिए ऐसे 5 स्किल्स जो हर युवा में होने चाहिए

International Youth Day 2025: जिस देश का युवा कुशल होता है वह देश प्रगति की राह पर चलता है. युवाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए, युवाओं संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालना, रोजगार के अवसर प्रदान करना और स्वास्थ्य के प्रति सजग करना आदि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के मकसद में शामिल है. यह दिन युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने का अवसर देता है. इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 1999 में की गई थी जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को मनाने का प्रस्ताव पारित किया था. पहली बार यह दिन साल 12 अगस्त, 2000 में मनाया गया था. युवाओं को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पटल पर कई तरह की गतिविधियां होती रहती हैं और कोशिश रहती है कि युवाओं के कौशल (Skills) को ज्यादा से ज्यादा निखारा जा सके.

इस साल अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की थीम

इस साल अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है प्रोद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाते युवा.

डिजिटल स्किल्स - वर्तमान में सबकुछ डिजिटल हो चुका है और आने वाला समय इससे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला होगा. इसीलिए टेक सैवी होना जरूरी है. ऐप्स यूज करना, वेबसाइट्स चलाना और बेसिक से थोड़ी ज्यादा कंप्यूटर की समझ होनी चाहिए.

प्रॉब्लम सोल्विंग स्किल्स - युवाओं में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स (Problem Solving Skills) का होना जरूरी है. कॉर्पोरेट की दुनिया में खासतौर से लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सोल्विंग स्किल्स की डिमांड होती है.

लीडरशिप क्वालिटी - लीडरशिप क्वालिटी ही व्यक्ति को जीवन में आगे लेकर जाती है. अपने रोल को बेहतर तरह से निभाना ही काफी नहीं है, आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति का जिम्मेदारी लेने वाला होना और टीम को लीड करने करने वाला होना जरूरी है.

क्रिएटिव होना - व्यक्ति अगर क्रिएटिव नहीं होगा, नए आइडिया नहीं सोच पाएगा तो दुनिया आगे निकल जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे. इसीलिए क्रिएटिव आइडिया के लिए खुद का क्रिएटिव होना भी जरूरी है.

कम्यूनिकेशन स्किल्स - युवाओं में कम्युनिकशन स्किल्स होनी चाहिए. कम्यूनिकेशन स्किल्स (Communication Skills) जीवन के हर पहलू पर मदद करती है. साथ ही, काम की भी चाहे कोई भी फील्ड हो कम्यूनिकेश स्किल अच्छी हो तो हर काम बन जाता है.