International Men's Day 2025: इंटरनेशनल मेन्स डे पर अपने पार्टनर को दें ये शानदार गिफ्ट्स, जानिए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस का महत्व, डेट, इतिहास और थीम

International Men's Day 2025: हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है. दुनिया भर में इंटरनेशनल मेन्स डे पुरुषों के लिए मनाया जाता है. यह दिन पुरुषों की हेल्थ, सकारात्मक योगदान और समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है. इंटरनेशनल मेन्स डे पर पुरुषों के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक रूढ़ियों पर भी ध्यान दिया जाता है. इस दिवस का उद्देश्य रूढ़िवादिता को तोड़ना, खुली बातचीत को प्रोत्साहित करना और पुरुषों और लड़कों के लिए सहायता प्रणाली को बढ़ावा देना है.

इंटरनेशनल मेन्स डे 2025 की थीम

इंटरनेशनल मेन्स डे की आधिकारिक वेबसाइट, जिसे ऑस्ट्रेलिया की चैरिटी संस्था Dads4Kids Fatherhood Foundation चलाती है, ने 2025 की थीम “Celebrating Men and Boys” घोषित की है.

इंटरनेशनल मेन्स डे की शुरुआत 1992 में थॉमस ओस्टर ने की थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे 1999 में ट्रिनिडाड और टोबैगो में मनाया गया था. इस दिन को मनाने का उद्देश्य पुरुषों के अधिकारों और उनकी समस्याओं को उजागर करना है. वेस्टइंडीज के प्रोफेसर डॉ. जेरोम टीलक्सिंग ने 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेन्स डे के रूप में मनाने पर जोर दिया था. हालांकि, ऐसा माना जाता है कि 19 नवंबर की तारीख को ही चुनने के पीछे उनके पिता थे, जिन्होंने समाज में एक अलग योगदान दिया था. बाद में UNESCO और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों का भी समर्थन मिला. इसके बाद से ही 19 नवंबर को दुनिया के कई देशों में पुरुष दिवस मनाया जाने लगा.

“जो खुद टूटकर भी अपने परिवार को संभाल ले, वही असली मर्द है. आप जैसे पुरुष को दिल से सम्मान. मेन्स डे शुभकामनाएं.”

“आपका साया हो तो मुश्किलें भी छोटी लगती हैं. Thank you for being the strength. Happy Men's Day”

“आपकी उपस्थिति घर को घर बनाती है. आपका प्यार रिश्तों को मायने देता है. Men's Day की हार्दिक शुभकामनाएं.”

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.