नींद आने के लिए आप शरीर के किस अंग की मालिश करते हैं? शरीर का कौन सा अंग दबाने से जल्दी नींद आती है, 100% कारगर है सोने की यह दवा

Raat ko neend na aaye to kya kare : नींद आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सबसे बड़ी जरूरत बन गई है, लेकिन वही नींद सबसे ज्यादा लोगों से दूर होती जा रही है. देर रात मोबाइल देखना, दिमाग में चलती बातें, तनाव और अनियमित लाइफस्टाइल नींद को सबसे पहले प्रभावित करती है. कई लोग बिस्तर पर जाते ही करवटें बदलते रहते हैं और सोचते हैं कि काश कोई ऐसा आसान तरीका होता जिससे 5 मिनट में नींद आ जाए. अच्छी बात ये है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे बिंदु और साधारण उपाय हैं, जिनकी मदद से दिमाग को जल्दी शांत किया जा सकता है. उंगली दबाने से लेकर योग और सांसों की तकनीक तक, ये तरीके बिना दवा के नींद लाने में मदद करते हैं. अगर आप भी रोज यही सवाल पूछते हैं कि जल्दी नींद कैसे आए, तो ये आर्टिकल आपके लिए है.

नींद के लिए कौन सी उंगली दबाएं (Which Finger to Press for Sleep)

नींद के लिए सबसे असरदार मानी जाती है छोटी उंगली. छोटी उंगली के नीचे हथेली की तरफ एक नर्म सा हिस्सा होता है, जिसे हार्ट मेरिडियन से जोड़ा जाता है. इस हिस्से को हल्के हाथ से 2 से 3 मिनट तक दबाने से दिल की धड़कन सामान्य होती है और दिमाग को आराम मिलता है. इसका असर ये होता है कि बेचैनी कम होने लगती है और नींद आने का एहसास होने लगता है. रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर ये तरीका किया जाए तो फायदा ज्यादा मिलता है.

कौन सा बिंदु दबाने से नींद आती है (Acupressure Points for Better Sleep)

नींद लाने के लिए कलाई के अंदर की तरफ मौजूद बिंदु को बहुत प्रभावी माना जाता है. इसे शेन मेन पॉइंट भी कहा जाता है. इस बिंदु को अंगूठे से धीरे-धीरे दबाएं और गोल-गोल मसाज करें. करीब 3 से 5 मिनट में दिमाग हल्का महसूस करने लगता है. इसके अलावा पैरों के तलवे के बीच वाला बिंदु भी तनाव कम करने में मदद करता है. सोने से पहले इन बिंदुओं को दबाने से नींद जल्दी आने लगती है.

Photo Credit: Pexels

5 मिनट में नींद लाने का क्या तरीका है (How to Fall Asleep in 5 Minutes)

5 मिनट में नींद लाने के लिए सबसे आसान तरीका है गहरी सांसों का अभ्यास. बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करें और 4 सेकंड में सांस लें, 4 सेकंड रोकें और 6 सेकंड में धीरे-धीरे छोड़ें. ऐसा 5 बार करने से नर्वस सिस्टम शांत होता है. इसके साथ ही कमरे की लाइट धीमी रखें और मोबाइल से दूरी बना लें. दिमाग को ये संकेत मिलते हैं कि अब आराम का समय है, जिससे नींद जल्दी आने लगती है.

5 मिनट में जल्दी कैसे सो जाते हैं (How to Sleep Fast Naturally)

जल्दी सोने के लिए शरीर को रिलैक्स करना जरूरी है. पैरों से शुरू करके सिर तक हर हिस्से को ढीला छोड़ने की कोशिश करें. मन में दिनभर की बातें न दोहराएं, बल्कि किसी शांत दृश्य की कल्पना करें जैसे बारिश या पहाड़. अगर आंखें बंद करते ही नींद नहीं आती तो जबरदस्ती न करें, बस सांसों पर ध्यान दें. कुछ ही मिनटों में दिमाग खुद शांत होने लगता है और नींद आ जाती है.

जल्दी नींद आने के लिए कौन सा योग करें (Best Yoga for Quick Sleep)

नींद के लिए सबसे आसान और असरदार योग है शवासन और अनुलोम-विलोम. शवासन में सीधे लेटकर पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिया जाता है, जिससे दिमाग और मांसपेशियां आराम करती हैं. अनुलोम-विलोम से सांसों की गति संतुलित होती है और तनाव कम होता है. सोने से पहले 5 से 7 मिनट ये योग करने से नींद की क्वालिटी बेहतर होती है और बार-बार नींद टूटने की समस्या भी कम होती है.