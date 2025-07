बरसात में अब घर पर नहीं बाहर घूमने जाना है ट्रैवलर्स की पहली पसंद, आखिर क्यों बढ़ रहा है यह क्रेजी ट्रेंड

Offbeat Monsoon Destinations In India: बारिश के सीजन को कभी घूमने जाने के लिए सबसे खराब मौसम माना जाता था. यह मौसम सारे प्लान्स को धो देती थी. लेकिन अब नए जमाने का कूल ट्रैवल सीजन बन चुका हैं. बारिश नए ट्रैवल प्लान बनाने का सबसे अनोखा समय बन गया हैं. जो कभी एक परेशानी माना जाता था. अब यह सीजन प्रकृति से मिलने, और एडवेंचर का नया नाम बन गया हैं. आमतौर पर घूमने जाते समय साफ और धूप वाला मौसम चाहते हैं. (Monsoon) बारिश हो जाए तो हम समझते हैं कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता हैं. लेकिन अब सोच बदल गई हैं. अब ट्रैवलर्स खुद बारिश में सफर का आनंद लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं. यह समय सबसे ज्यादा शांति भरा और खाली होता हैं. (safe places to visit in monsoon in india)

डेटा के मुताबिक | According To Data

थॉमस कुक (Thomas Cook) इंडिया के मुताबिक, मानसून ट्रैवल अब तेजी से पॉपुलर हो रहा है. खासकर युवा ट्रैवलर्स के बीच जैसे Gen Z, मिलेनियल्स, प्रोफेशनल्स, मल्टी-जनरेशन फैमिली के बीच में.

क्लियरट्रिप (Cleartrip's) के PeekABoo ट्रैवल ट्रैकर ने बताया कि इस साल मानसून ट्रिप बुकिंग्स में 46% की बढ़त देखी गई है. इसमें से 78% बुकिंग्स शहरों से हो रही हैं.

इस मौसम में ट्रैवल क्यों | Why To Travel

प्राकृतिक सुंदरता और झरने | Nature Beauty And Waterfall

मानसून में प्रकृति खुद को नए रंगों में रंग लेती है. एबी फॉल्स (Abbey Falls), इरुपु फॉल्स (Irupu Falls), और चेरापूंजी (Cherrapunji) जैसे झरने इस मौसम में सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं.

एडवेंचर और ट्रेकिंग | Adventure And Tracking

बारिश में सफर का रोमांच दोगुना हो जाता है. वॉटर राफ्टिंग, ट्रेकिंग, जैसी जगह एडवेंचर के शौकीन लोगों को अपनी ओर खिंचती हैं.

त्योहारों का अनुभव | Experience The Festivals

कई जगह में मानसून से जुड़े त्योहार मनाए जाते हैं, जो यात्रियों को स्थानीय संस्कृति से जोड़ते हैं.

बजट-फ्रेंडली ट्रैवल | Budget Friendly

बारिश के मौसम को ऑफ-सीजन माना जाता है, इसलिए होटल्स और रिसॉर्ट्स इस समय भारी छूट देते हैं. लग्जरी रिसॉर्ट्स में भी आराम से छुट्टी बिताई जा सकती हैं, वो भी कम दाम में.

शांति और कम भीड़ | Less Tourist And Calmness

मानसून में गोवा, उदयपुर जैसी जगहों पर भीड़ कम होती है. झीलों, समुद्र तटों, और महलों को शांति से देख पाना एक अलग ही अनुभव है. उदयपुर का मानसून पैलेस और झीलों की सैर इस मौसम में बेहद खास लगती है.

यूनिक अनुभव | Unique Experience

सोशल मीडिया के जरिए अब लोग जानने लगे हैं कि मानसून में ट्रैवल कितना सुंदर हो सकता है.

शॉर्ट ब्रेक्स का चलन | Short Break Trends

Gen Z और मिलेनियल्स अब लंबे वेकेशंस से ज्यादा, वीकेंड पर मिनी-कैशंस (mini-cations) या माइक्रो-ब्रेक्स (micro-breaks) लेना पसंद कर रहे हैं.

