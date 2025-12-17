विज्ञापन

2025 में भारतीयों ने सिंगापुर में इस चीज पर किया खूब खर्च, 6 महीने में खर्च किए 5000 करोड़ रुपये

सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, भारत से जाने वाले पर्यटक अब यहां के सबसे ज्यादा खर्च करने वाले लग्जरी ग्राहकों में शामिल हैं.

Read Time: 3 mins
Share
2025 में भारतीयों ने सिंगापुर में इस चीज पर किया खूब खर्च, 6 महीने में खर्च किए 5000 करोड़ रुपये
भारतीयों ने सिंगापुर में की लग्जरी खरीदारी
File Photo

भारतीय पर्यटक अधिक मात्रा में सिंगापुर घूमने के लिए जाते हैं. किसी समय में सिंगापुर साफ-सुथरे शहर, यूनिवर्सल स्टूडियो और मरीना बे तक सीमित माना जाता था, लेकिन आज के समय में सिंगापुर बाजार के मामले में भी खूब चर्चा में रहता है. भारतीय लोग यहां से जमकर लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं. साल 2025 में सिंगापुर में दिलचस्प ट्रेंड देखा गया है. दुनियाभर के बाजारों में मंदी के बावजूद सिंगापुर में लग्जरी प्रोडक्ट्स की बिक्री तेजी से बड़ी है, जिसमें भारतीय पर्यटकों की बड़ी भूमिका रही है.

यह भी पढ़ें:- क्या मिनरल वाटर को गर्म करके पीना अच्छा है या नहीं? RO का पानी गर्म करके पीने से क्या होता है?

सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड (एसटीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, भारत से जाने वाले पर्यटक अब यहां के सबसे ज्यादा खर्च करने वाले लग्जरी ग्राहकों में शामिल हैं. भारतीय पर्यटकों की मजबूत खरीदारी ने प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मांग को तगड़ा सहारा दिया है. एसटीबी के मुताबिक, 2025 की पहली छमाही में भारतीय पर्यटकों ने सिंगापुर में 5,700 करोड़ रुपये खर्च किए. यह पिछले साल की समान अवधि में किए गए खर्च से भी 4.40% ज्यादा है.

सिंगापुर का सबसे लोकप्रिय बाजार

क्रिसमस सीजन में ऑर्चर्ड रोड पर बढ़ते फुटफॉल को देखते हुए प्रादा और वैन क्लीफ एंड आर्पेल्स जैसे ग्लोबल लग्जरी बांड्स ने आउटडोर इंस्टॉलेशन्स के जरिये मौजूदगी बढ़ाई है ऑर्चर्ड रोड क्रिसमस लाइट-अप, दुनिया के टॉप-5 बाजारों में शुमार है. यह इलाका सजावटी डिस्प्ले, स्नोफॉल शो, मार्केट, लाइव एंटरटेनमेंट और स्ट्रीट उत्सवों से पर्यटकों को आकर्षित करता है.

भारतीय लोगों को लग्जरी चीजें ज्यादा पसंद आई

साल 2024 के ट्रैवल ट्रेंड्स को लेकर आए मास्टरकार्ड इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में संपन्न वर्ग का तेजी से विस्तार हो रहा है और यहां वर्ग लग्जरी अनुभव, ज्वेलरी और हाई-एंड फैशन की चीजें ज्यादा बिक रही हैं. वहीं, मीडियम वर्ग के लोग इनकी देखा देखी कर रही है. एसटीबी के आंकड़ों के मुताबिक, सिंगापुर में औसतन 6.3 दिन भारतीय रुकते हैं. 2025 के 10 महीनों में 10.3 लाख भारतीय पर्यटक सिंगापुर पहुंचें, जबकि वहां कुल सैलानियों की संख्या 1.42 करोड़ रही, जो 2.5 फीसदी ऊपर है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tourists, Singapore, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com